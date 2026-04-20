Tiến Linh... mất dấu

Phong độ của Nguyễn Tiến Linh ở mùa giải 2025/26 đang gióng lên những hồi chuông báo động thực sự. Sau 19 vòng đấu, chân sút từng nằm trong số các tiền đạo nội hay nhất bóng đá Việt Nam vài năm qua chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn- con số quá khiêm tốn nếu đặt cạnh thành tích 13 pha lập công của anh ở mùa trước.

Việc “mất tích” kéo dài khiến Tiến Linh không còn là lựa chọn ưu tiên đối với HLV Kim Sang Sik. Ở đợt tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam tiền đạo sinh năm 1997 đã vắng mặt, một quyết định được coi hợp lý từ chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tiến Linh đang không có phong độ cao ở V-League mùa 2025/26

Đáng nói, trong bối cảnh nhiều chân sút trẻ hoặc đạt phong độ cao hơn đang nổi lên, cơ hội dành cho Tiến Linh ở tuyển Việt Nam đang bị thu hẹp, thậm chí mất suất là điều có thể nhìn thấy.

Cơn đau đầu của ông Kim Sang Sik

Với HLV Kim Sang Sik, việc Tiến Linh sa sút phong độ và mất suất trên tuyển Việt Nam là điều có thể dự đoán. Nhưng trớ trêu thay, chính điều đó lại tạo nên một “cơn đau đầu” không hề nhỏ cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Dưới triều đại của ông Kim Sang Sik, Tiến Linh vẫn là một trong những chân sút hiệu quả nhất khi chỉ xếp sau Nguyễn Xuân Son về số bàn thắng lẫn hiệu suất ghi bàn.

Và chân sút sinh năm 1997 lại đang khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu

Điều này cho thấy, khi đạt trạng thái tốt nhất, chân sút đang khoác áo CLB CA TPHCM vẫn là phương án đáng tin cậy cho hàng công của HLV Kim Sang Sik. Chính vì thế, việc Tiến Linh đánh mất phong độ không đơn thuần là câu chuyện cá nhân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những tính toán của thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

Và kể cả khi HLV Kim Sang Sik không thiếu lựa chọn cả mới lẫn cũ, nhưng nếu có một Tiến Linh đạt phong độ cao vẫn mang đến giá trị khác biệt: kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng làm tường và đặc biệt là “duyên” ghi bàn trong màu áo tuyển Việt Nam.

Đáng nói hơn nữa, trong bối cảnh tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào chuỗi giải đấu quan trọng, bài toán nhân sự trên hàng công càng trở nên cấp thiết. Ông Kim Sang Sik vẫn có thể xoay tua, thử nghiệm, nhưng để có một trung phong thực sự đáng tin, Tiến Linh vẫn là cái tên đáng chờ đợi.

Vậy nên, 7 trận đấu phía trước ở V-League là cơ hội cho Tiến Linh “hồi sinh” và trở lại tuyển Việt Nam cũng như giải toả cơn đau đầu cho HLV Kim Sang Sik.