U20 Thái Lan có màn ra quân thuận lợi tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi đánh bại U20 UAE với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.
Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027
Loạt trận mở màn vòng loại U20 châu Á 2027 chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực từ các đội bóng Đông Nam Á. Campuchia, Myanmar và Singapore cùng giành chiến thắng, trong khi Indonesia và Malaysia hòa nhau.
U20 Việt Nam chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước U20 Triều Tiên ở lượt trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á, tối ngày 31/8.
U20 Iran khởi đầu vòng loại U20 châu Á 2027 bằng chiến thắng 2-1 trước Palestine. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa thuyết phục của ứng viên số một bảng C mở ra thêm cơ hội cho U20 Việt Nam.
U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi chạm trán Iran, Triều Tiên và Palestine. Đội bóng trẻ đặt mục tiêu giành vé đi tiếp trên sân nhà.