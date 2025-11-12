Có lợi thế sân nhà và chuẩn bị kỹ lưỡng cho Panda Cup 2025, việc U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-1 trận ra quân là một kết quả khó nuốt trôi. Đánh giá về trận đấu, HLV Antonio Puche cho biết: "Tôi không lòng về một số vấn đề chuyên môn, nhưng tôi không phân tích kỹ ở đây. Một trận đấu rất cân bằng giữa hai đội. Cả hai đều chơi tốt.

HLV Antonio Puche cho rằng U22 Trung Quốc không may mắn.

U22 Việt Nam ghi bàn, và họ may mắn hơn một chút. Nhìn vào diễn biến trận đấu, tỉ số có thể là 1-0, 0-0, hoặc 0-1. Tất cả chúng ta đều thấy được nỗ lực của các cầu thủ. U22 Trung Quốc vẫn còn những thiếu sót, nhưng tôi rất hài lòng với những nỗ lực của họ trên sân".

Ngoài việc U22 Trung Quốc không có đầy đủ lực lượng do Trung Quốc đang tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc, HLV Antonio Puche cho rằng việc U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam là do một số trụ cột dính chấn thương.

"Có cầu thủ chấn thương trong trận, có người bị chấn thương trước trận. Tôi phải bảo vệ thay vì hủy hoại sự nghiệp của họ", HLV 53 tuổi nói.

U22 Trung Quốc nhận thất bại 0-1.

Về sự vắng mặt đáng tiếc của Vương Vũ Đông, HLV Antonio Puche chia sẻ: "Cậu ấy mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể đạt được sự đồng thuận rằng chúng ta thiếu những cầu thủ này vào một số thời điểm, nhưng tất cả đều đang cùng nhau nỗ lực vì bóng đá Trung Quốc. Không một cầu thủ nào có thể liên tục tham gia mọi giải đấu".