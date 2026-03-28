Video U23 Thái Lan ghi bàn duy nhất ở giây 20 của trận đấu
U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026, trong trận đấu mà bàn thua đến quá sớm khiến cục diện trở nên bất lợi.
Ngay ở phút đầu tiên, Thanakrit Chotimueangpak tung cú dứt điểm đưa bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng, khiến thủ môn Cao Văn Bình bó tay.
Bàn thua chóng vánh buộc U23 Việt Nam phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng các pha phối hợp thiếu sắc bén khiến cơ hội không được chuyển hóa.
Trong hiệp một, Thắng Long bỏ lỡ tình huống đáng tiếc từ pha phạt góc, trong khi hàng thủ nhiều lần phải nhờ đến sự tập trung của Cao Văn Bình để tránh bàn thua thứ hai.
Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự giúp U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn, song cú sút phạt của Thái Bá Đạt lại đi chệch cột dọc và chịu thất bại tối thiểu.
Ghi bàn:
U23 Thái Lan: Thanakrit Chotimueangpak (1')
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Quốc Tú, Nguyên Hoàng, Bá Đạt (Quang Kiệt 62'), Thành Trung, Công Phương, Văn Thuận, Thắng Long, Hải Anh, Bảo Long (Long Vũ 62'), Anh Tuấn
U23 Thái Lan: Chanaphat Buaphan, Kasidit Kalasin, Kakana Khamyok, Chawalwit Saeleow, Thanakrit Chotimueangpak, Atthapol Saengthong, Chehanafi Mama, Theerakwin Chansri, Pariphan Wongsa, Pol-ek Maneekorn, Chomphat Boonlert
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-1 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan. Sau đây 3 ngày, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc ở trận đấu cuối cùng CFA Team China 2026.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ. U23 Thái Lan vừa có cơ hội mười mươi để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 nhưng cầu thủ áo xanh dứt điểm đưa bóng ra ngoài khó tin.
86'
Dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng cầu thủ hai đội thi đấu khá quyết liệt, cả đôi bên cùng phải nhận những tấm thẻ vàng. U23 Việt Nam vừa có cú dứt điểm nhưng bóng đi không đích.
73'
U23 Thái Lan phản công tốc độ, Chawalwit Saeleow vượt qua hậu vệ cuối cùng của U23 Việt Nam rồi dứt điểm về góc gần nhưng thủ môn Văn Bình kịp dùng chân cản phá chịu phạt góc.
69'
Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của U23 Thái Lan.
63'
U23 Việt Nam thay hai cầu thủ Long Vũ và Quang Kiệt vào thế chỗ Bá Đạt và Bảo Long.
57'
Hàng thủ U23 Việt Nam chảo đảo trước pha tấn công của U23 Thái Lan, may thay Bảo Long kịp ngăn chặn cú dứt điểm của cầu thủ đối phương.
51'
Bá Đạt vừa thực hiện pha đá phạt hàng rào, tiếc rằng trái bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành U23 Thái Lan.
49'
Thái Bá Đạt vừa phải nhận thẻ vàng sau pha kéo áo đối với cầu thủ U23 Thái Lan. U23 Việt Nam chủ động gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 Thái Lan.
45'+2
Thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc cản phá cú dứt điểm trong thế đối mặt của cầu thủ U23 Thái Lan.
37'
Việc U23 Việt Nam sử dụng đa số các cầu thủ 19-21 tuổi, trong khi U23 Thái Lan đa phần đúng tuổi nên U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc gây áp lực trước đối thủ cùng khu vực.
29'
Thủ môn Chanaphat Buaphan của U23 Thái Lan sút chút nữa khiến đội nhà bị thủng lưới khi bắt trượt bóng từ tình huống cố định được thực hiện của Bá Đạt.
21'
U23 Việt Nam thoát bàn thua thứ hai
Hàng thủ của U23 Việt Nam tiếp tục sơ hở để Thanakrit thoát xuống, dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. May cho U23 Việt Nam khi trái bóng đi ra ngoài.
14'
U23 Việt Nam vẫn chưa có được có pha dứt điểm về phía khung thành của đội bóng xứ sở Chùa vàng.
5'
Sau khi dính bàn thua sớm, U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ 20, 21 tuổi nỗ lực đẩy đội hình gây sức ép để tìm kiếm cơ hội.
1'
Thanakrit Chotimueangpak mở tỷ số cho U23 Thái Lan
U23 Thái Lan mở tỷ số có phần may mắn khi cú dứt điểm của Thanakrit Chotimueangpak đập chân hậu vệ U23 Việt Nam làm đổi hướng khiến thủ môn Cao Văn Bình không kịp trở tay.
14h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
13h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng, trong khi U23 Thái Lan mặc quần áo màu xanh truyền thống.
13h40
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Đầy đủ đội hình.
U23 Thái Lan: Trung vệ Inaram bị chấn thương, hậu vệ phải Thiangkham bị treo giò.
12h20
U23 Việt Nam khởi đầu hành trình với màn “chào sân” tương đối tích cực khi cầm hòa U23 Triều Tiên. Dù còn nhiều điểm cần hoàn thiện, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh vẫn hài lòng với tinh thần thi đấu, thái độ và cách vận hành chiến thuật của các học trò.
Trước đối thủ được xem là “đội tuyển quốc gia thu nhỏ” với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, kết quả hòa là tín hiệu đáng khích lệ.
Bài test tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với U23 Thái Lan – đối thủ giàu duyên nợ trong khu vực.
Ở trận ra quân, U23 Thái Lan gây ấn tượng khi hòa U23 Trung Quốc, đặc biệt với hệ thống 5-3-2 vận hành hiệu quả trong hiệp một. Tuy nhiên, sự mất tập trung cùng vấn đề thể lực khiến họ chệch choạc ở hiệp hai.
Đây sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm chứng năng lực thực sự, đồng thời đo đếm tham vọng trước một đối thủ nhiều duyên nợ.