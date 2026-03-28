Video U23 Thái Lan ghi bàn duy nhất ở giây 20 của trận đấu

U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026, trong trận đấu mà bàn thua đến quá sớm khiến cục diện trở nên bất lợi.

Ngay ở phút đầu tiên, Thanakrit Chotimueangpak tung cú dứt điểm đưa bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng, khiến thủ môn Cao Văn Bình bó tay.

Công Phương bất lực trước hàng thủ U23 Thái Lan - Ảnh: FAT

Bàn thua chóng vánh buộc U23 Việt Nam phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng các pha phối hợp thiếu sắc bén khiến cơ hội không được chuyển hóa.

Trong hiệp một, Thắng Long bỏ lỡ tình huống đáng tiếc từ pha phạt góc, trong khi hàng thủ nhiều lần phải nhờ đến sự tập trung của Cao Văn Bình để tránh bàn thua thứ hai.

Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự giúp U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn, song cú sút phạt của Thái Bá Đạt lại đi chệch cột dọc và chịu thất bại tối thiểu.

Ghi bàn:

U23 Thái Lan: Thanakrit Chotimueangpak (1')

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Quốc Tú, Nguyên Hoàng, Bá Đạt (Quang Kiệt 62'), Thành Trung, Công Phương, Văn Thuận, Thắng Long, Hải Anh, Bảo Long (Long Vũ 62'), Anh Tuấn

U23 Thái Lan: Chanaphat Buaphan, Kasidit Kalasin, Kakana Khamyok, Chawalwit Saeleow, Thanakrit Chotimueangpak, Atthapol Saengthong, Chehanafi Mama, Theerakwin Chansri, Pariphan Wongsa, Pol-ek Maneekorn, Chomphat Boonlert