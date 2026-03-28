Những điều đáng mừng

Điều đầu tiên và quan trọng nhất: tuyển Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu chiến thắng. Trong một trận giao hữu, kết quả không phải tất cả, nhưng chiến thắng vẫn luôn là nền tảng để tạo niềm tin cho cầu thủ lẫn người hâm mộ.

Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam rời sân mà không ghi nhận ca chấn thương đáng tiếc nào, để hoàn toàn đủ “binh hùng tướng mạnh” cho trận đấu gặp Malaysia trên sân Thiên Trường.

Hoàng Hên có màn ra mắt tương đối ấn tượng

Bên cạnh đó, đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik có cơ hội thử nghiệm nhân sự, và phần nào thu về những tín hiệu tích cực. Trường hợp của Hoàng Hên là ví dụ điển hình.

Ngoài việc thể hiện được năng lực chuyên môn, dù phải đá cao nhất trên hàng công (vị trí không phải sở trường), tân binh vừa nhập tịch còn giúp các đồng đội hưng phấn hơn. Hiệp 1 trong chiến thắng trước Bangladesh có thể coi hay nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik cũng vì yếu tố này.

Ngọc Bảo cũng xứng đáng được nhắc đến. Trong một trong những lần hiếm hoi được trao cơ hội đã chơi tròn vai ở vị trí trung vệ lệch trái với khả năng đọc tình huống tốt, kỷ luật để tạo thêm một phương án dự phòng đáng cân nhắc.

Vấn đề còn tồn đọng

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, những vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhiều ánh mắt hướng về Xuân Son như một “điểm trừ”, nhưng thực tế câu chuyện không đơn giản như vậy. Vấn đề không nằm ở một cá nhân, mà là ở cách vận hành chung của hàng công.

Khi thiếu những mắt xích sáng tạo như Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Quang Hải, tuyển Việt Nam tỏ ra thiếu ý tưởng rõ rệt. Các pha lên bóng trở nên rời rạc, thiếu tính kết nối, và cả sự chủ động nhường thế trận, khiến các tiền đạo phía trên, bao gồm cả Xuân Son buộc phải tự tìm bóng và dứt điểm.

Xuân Son không thể ghi bàn phản ánh những vấn đề của hàng công

Hoặc những tình huống ngon ăn của Văn Khang hay Gia Hưng càng cho thấy đây là vấn đề mang tính hệ thống, không phải lỗi cá nhân. Khâu dứt điểm thực vốn đã là điểm yếu trong nhiều năm, để tiếp tục khiến người hâm mộ phải lo lắng.

Một yếu tố khác cần lưu ý, Bangladesh không phải đối thủ quá mạnh. Vì vậy, chiến thắng này chưa thể phản ánh chính xác thực lực của tuyển Việt Nam.

Dẫu vậy, vẫn có cơ sở để hy vọng. HLV Kim Sang Sik rõ ràng chưa tung ra đội hình mạnh nhất, và vẫn còn trong tay những quân bài chất lượng. Khi các mảnh ghép quan trọng trở lại và hệ thống vận hành trơn tru hơn, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể trình diễn một bộ mặt khác hiệu quả và đáng tin cậy hơn.