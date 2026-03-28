Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực trận đấu bán vé trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia (19h00 ngày 31/3/2026 tại SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình), thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, BTC triển khai bán vé trực tiếp tại SVĐ Thiên Trường, số 05 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, BTC mở bán vé từ ngày 29-31/3 (sáng và chiều). Đây là cơ hội để người hâm mộ có thể sở hữu những tấm vé vào sân cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng tiếp đón Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Vé trận tuyển Việt Nam vs Malaysia có 3 mệnh giá gồm: 200-300-400 nghìn đồng. Trước đó, vé được bán trực tuyến từ 10h ngày 21/3 đến 23h59 ngày 25/3 trên ứng dụng OneU.

Liên quan tới sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, sau trận thắng Bangladesh 3-0, Hoàng Hên cùng các đồng đội tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Với việc được cộng thêm 3 điểm, tuyển Việt Nam giành quyền vào VCK Asian Cup 2027. Kết quả này đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm định đoạt ngôi đầu bảng F, bất chấp kết quả ở trận tái đấu Malaysia ngày 31/3 tới.