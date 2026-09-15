Sau khi tổng hợp hồ sơ, "mổ băng" trận đấu giữa Thể Công Viettel vs CAHN tại vòng 2 LPBank V-League 2026/27, Ban kỷ luật VFF quyết định ra án phạt nộp 20 triệu đồng và treo giò 4 trận đấu với cầu thủ Đoàn Văn Hậu của CAHN.

Trước đó, ở phút 68 trong trận đấu, Văn Hậu đạp vào cổ chân Doãn Ngọc Tân trong tình huống tranh chấp. Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Ngô Duy Lân quyết định hủy thẻ vàng và thay bằng tấm thẻ đỏ đối với cầu thủ của CAHN.

Văn Hậu có pha vào bóng nguy hiểm. Ảnh: S.N

Sau trận đấu, Doãn Ngọc Tân được đưa đi bệnh viện kiểm tra chấn thương. Kết quả, cầu thủ CLB Thể Công Viettel bị đụng dập phù nề tuỷ đầu dưới xương mác, đứt dây chằng mác sên. Với chấn thương này, Doãn Ngọc Tân dự kiến nghỉ thi đấu 3-4 tuần.

Ngọc Tân cho biết sau khi Văn Hậu vào bóng nguy hiểm, cầu thủ CAHN đã xin lỗi và nói rằng mình không cố ý. Tuy nhiên, Văn Hậu vẫn không thoát án phạt nguội nặng từ Ban kỷ kỷ luật VFF.

Cũng trong chiều nay, Ban kỷ kỷ luật VFF ra án phạt nộp 15 triệu đồng và treo giò 3 trận với cầu thủ Santos Silva của CLB Thép Xanh Nam Định do hành vi đạp chân lên vùng bụng cầu thủ SHB Đà Nẵng trong trận đấu tại vòng 2 V-League 2026/27.

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