Thái Lan chọn Hudson

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố Anthony Hudson là HLV trưởng, chỉ ít ngày sau khi chia tay Masatada Ishii.

Quyết định này được giới truyền thông xứ chùa Vàng mô tả là “bước đi mang tính chiến lược”, nhưng với phần đông người hâm mộ bóng đá Thái Lan, đó lại là một canh bạc nhiều rủi ro hơn là một lựa chọn an toàn.

Thái Lan chọn HLV Hudson. Ảnh: Changsuek

Hudson, sinh tại Mỹ và mang quốc tịch Anh, từng dẫn dắt tuyển New Zealand giai đoạn 2014-2017.

Trong giai đoạn bóng đá bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Hudson gia nhập ban huấn luyện đội tuyển Mỹ trong vai trò trợ lý cho Gregg Berhalter.

Nửa đầu năm 2023, nhà cầm quân 44 tuổi này, một cựu tiền vệ West Ham, đóng vai trò HLV tạm quyền của Mỹ - nơi ông trải qua 5 trận, với 2 chiến thắng, hòa 2 và thua 1.

Tên tuổi của Hudson phần lớn gắn với các đội bóng thuộc khu vực châu Đại Dương – nơi trình độ và môi trường cạnh tranh chưa bao giờ được xem là tương xứng với châu Á, châu Âu hay Nam Mỹ.

Những gì ông đạt được cùng New Zealand – vô địch OFC Nations Cup 2016, và tấm vé dự play-off World Cup 2018 – là thành tích đáng ghi nhận.

Mặc dù vậy, thành tích này vẫn cách xa tiêu chuẩn mà Thái Lan đang hướng đến: trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á, và vươn tầm châu lục.

FAT có lý do để chọn Hudson. Ông từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật cho Liên đoàn, cũng như có thời gian dẫn CLB BG Pathum.

Nualphan Lamsam – hay tỷ phú Madam Pang – và các quan chức FAT tin tưởng vào việc Hudson am hiểu cấu trúc, con người và tiềm năng của hệ thống bóng đá Thái Lan.

Việc đưa ông lên ghế HLV trưởng, trước mắt tạm quyền, được cho là nhằm đảm bảo tính “liên tục” trong quá trình chuyển giao sau khi Masatada Ishii rời đi.

Hudson nói tiếng Anh, có nền tảng bóng đá phương Tây, và quan trọng hơn – sẵn sàng hợp tác với các chuyên gia bản địa trong công tác đào tạo trẻ.

Về mặt lý thuyết, đây là một HLV có tầm nhìn hiện đại, từng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại Mỹ và có kinh nghiệm xây dựng chiến lược dài hạn.

Câu hỏi cho tham vọng

Tuy nhiên, mặt trái của lựa chọn này cũng rất rõ. Hudson chưa từng chứng tỏ khả năng cầm quân ở cấp độ cao. Khi dẫn dắt Mỹ, ông không để lại dấu ấn chiến thuật đáng kể.

Trong mắt nhiều CĐV Thái Lan, đây là “một nhà quản lý hơn là HLV thực thụ”, người quen với vai trò hỗ trợ và hoạch định, chứ không phải người trực tiếp xoay chuyển cục diện trận đấu.

Ông Hudson gây nhiều hoài nghi. Ảnh: Changsuek

So với những cái tên như huyền thoại Kiatisuk hay “kẻ thất bại” Akira Nishino, Hudson gần như không có bản lý lịch gây ấn tượng tức thì.

Bóng đá Thái Lan bắt đầu chia rẽ. Một bên tin rằng Hudson có thể mang tới tư duy mới, kết nối giữa đào tạo trẻ và đội tuyển, giúp “Voi chiến” hướng đến mục tiêu Asian Cup 2027 bằng nền tảng vững chắc.

Nhưng phía khác lại cho rằng FAT đang đánh cược: từ một nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, họ chọn một HLV chưa chứng minh được giá trị ở môi trường đỉnh cao.

Thậm chí, một tờ báo lớn viết: “Nếu chỉ vì sự hiểu biết nội bộ mà giao toàn quyền, Thái Lan có thể mất thêm vài năm thử nghiệm”.

Bối cảnh khiến quyết định này càng nhạy cảm hơn. Đông Nam Á đang biến động dữ dội: Malaysia lao đao vì bê bối nhập tịch, Indonesia sa thải Patrick Kluivert chỉ sau vài tháng.

Trong cuộc hỗn loạn ấy, Thái Lan muốn thể hiện mình là điểm tựa ổn định. Tuy vậy, họ lại chọn một HLV mà sự nghiệp gắn liền với những bước khởi đầu dang dở.

Anthony Hudson có thể mang đến điều mới mẻ: kỷ luật, khoa học và góc nhìn toàn cầu hơn cho bóng đá Thái Lan. Nhưng để thuyết phục khán giả, ông cần nhiều hơn là bản kế hoạch phát triển hay những bài phát biểu giàu năng lượng.

Bóng đá Thái Lan, sau những năm tháng tự tin thái quá, giờ cần kết quả cụ thể. Giữa tham vọng và hoài nghi, Hudson sẽ phải làm rất nhiều việc để chứng minh mình xứng đáng cho mục tiêu giành vé Asian Cup 2027 và chinh phục ASEAN Cup 2026.