Sau khi chia tay HLV ngoại Gerard Albadalejo, CLB Ninh Bình bổ nhiệm Giám đốc Học viện LPBank HAGL làm HLV tạm quyền của CLB Ninh Bình cho đến khi tìm được HLV mới. Như vậy, ngay ở vòng 15 tới, trong trận tiếp đón SHB Đà Nẵng, ông Vũ Tiến Thành có trận đấu ra mắt đội bóng cố đô Hoa Lư.

Trước đó, trong tối 2/3, CLB Ninh Bình chấm dứt hợp đồng với HLV Gerard Albadalejo và trợ lý Josep Maria Roma sau những kết quả không tốt ở V-League 2025/26. Cụ thể, đội chủ sân Ninh Bình để thua trước HAGL, CAHN và gần nhất là trận thua ngược Thép Xanh Nam Định.

HLV Vũ Tiến Thành tạm thời dẫn dắt CLB Ninh Bình.

Được biết, ông Thành sẽ chính thức có buổi làm việc đầu tiên với đội bóng vào ngày 4/3, nhằm sớm ổn định tình hình. Nhiệm vụ của cựu thuyền trưởng HAGL là giúp Ninh Bình trở lại với cuộc đua vô địch, trước mắt là giành 3 điểm trận tới, chấm dứt chuỗi 3 trận thua.

Hiện tại, sau 14 vòng đấu, CLB Ninh Bình đang xếp thứ 3 BXH, kém CAHN 8 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận. Cơ hội vô địch vẫn còn rất nhiều với đội tân binh V-League nếu như họ thi đấu đạt kết quả tốt như giai đoạn đầu lượt đi.