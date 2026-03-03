Nỗi lo hàng thủ

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam không phải đội bóng để thua quá nhiều bàn, nhưng cũng chưa khi nào được đánh giá cao về sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Việc để những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Nepal hay Campuchia chọc thủng lưới ở các trận đấu gần đây là minh chứng rõ nhất.

Ở trung tâm hàng thủ, các cựu binh như Duy Mạnh, Thành Chung hay Bùi Tiến Dũng vẫn là những cái tên giàu kinh nghiệm và có tiếng nói trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng phong độ của họ không còn duy trì ở mức cao như giai đoạn đỉnh cao.

Nhiều trụ cột như Bùi Tiến Dũng đang gặp những vấn đề riêng

Đáng lo hơn, Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng khó kịp trở lại ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3 do chấn thương. Khi một mắt xích quan trọng có nguy cơ vắng mặt, nỗi lo nơi hàng thủ càng trở nên rõ rệt hơn với HLV Kim Sang Sik vốn chưa có nhiều lựa chọn thực sự an tâm cho vị trí trung vệ.

Ai vá âu lo cho ông Kim Sang Sik

Trong những tính toán gần đây, HLV Kim Sang Sik cho thấy ông muốn trẻ hóa hàng thủ một cách có kiểm soát, thông qua việc cài cắm dần các trung vệ từ U23 Việt Nam. Những cái tên như Lý Đức, Nhật Minh và Hiểu Minh từng được xem là những mảnh ghép tiềm năng cho tương lai gần.

Nhưng kế hoạch ấy đang gặp trở ngại lớn. Lý Đức và Hiểu Minh không thể tham dự vì thẻ phạt và chấn thương, khiến HLV Kim Sang Sik chỉ còn Nhật Minh là phương án trẻ khả dĩ. Khi “nguồn cung” từ U23 bị thu hẹp đột ngột, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải tìm kiếm những giải pháp khác để vá hàng thủ.

Văn Hậu đang có phong độ khá ổn từ khi trở lại sau chấn thương

Một trong những cái tên được nhắc tới là Phi Long, trung vệ vừa nhập tịch. Về lý thuyết, đây là phương án hợp lý nhờ thể hình và sức mạnh, nhưng thực tế lại đặt ra dấu hỏi lớn. Kể từ đầu mùa, cầu thủ gốc Brazil mới chỉ ra sân hai trận trong màu áo SHB Đà Nẵng, quãng thời gian quá ngắn để kiểm chứng khả năng hòa nhập, đặc biệt ở môi trường ĐTQG vốn đòi hỏi sự ăn ý cao.

Trong bối cảnh đó, Văn Hậu bất ngờ nổi lên như một quân bài chiến lược. Ở CLB, cầu thủ người Thái Bình thời gian gần đây được bố trí đá trung vệ lệch trái và thể hiện khá tốt. Đây có thể là “cứu cánh” giúp HLV Kim Sang Sik giải bài toán nhân sự trước mắt.

Hậu vệ của CAHN cũng khẳng định luôn khao khát cống hiến cho tuyển Việt Nam

Dẫu vậy, mọi thứ vẫn cần được kiểm chứng. Văn Hậu mới chỉ trở lại sau chấn thương, và việc mạo hiểm sử dụng cầu thủ này ở vị trí đòi hỏi cường độ va chạm cao là điều buộc phải cân nhắc kỹ.

Rõ ràng, hàng thủ tuyển Việt Nam lúc này là một bài toán nhiều ẩn số, và cách HLV Kim Sang Sik vá lại mảnh ghép phòng ngự sẽ quyết định rất lớn đến diện mạo, kết quả của đội nhà trong đợt FIFA Days sắp tới.