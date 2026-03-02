Các cầu thủ duy trì tinh thần hưng phấn, nền tảng thể lực ổn định và sự tập trung cao độ trước thềm giải đấu châu lục. Thầy trò HLV Mai Đức Chung tập vào khung 18h00 để làm quen với thời điểm thi đấu chính thức của trận mở màn. Sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng giúp tuyển nữ Việt Nam tự tin, sẵn sàng hướng tới cuộc so tài quan trọng sắp tới.

Ở buổi tập này, HLV Mai Đức Chung động viên tinh thần các học trò. Theo ghi nhận, các cầu thủ đều đảm bảo thể trạng tốt, không phát sinh chấn thương đáng lo ngại. Đây là tín hiệu tích cực trong giai đoạn then chốt trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Tuyển nữ Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho trận gặp Ấn Độ. Ảnh: VFF

Trong buổi sáng cùng ngày, Ban huấn luyện tổ chức họp chuyên môn, tiến hành mổ băng, phân tích kỹ lối chơi của đối thủ, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện ở từng vị trí nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và sự tập trung trong thi đấu.

“Tôi và các đồng đội rất hưng phấn bước vào giải đấu. Đây là lần thứ ba tôi có cơ hội thi đấu tại đấu trường châu lục, may mắn là lần này tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe", Bích Thùy cho biết.

Tại giải vô địch châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Loan - Trung Quốc (ngày 7/3) và Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết.