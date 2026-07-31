Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội thời gian qua đã nhiều lần nhấn mạnh trung tâm của chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số trước hết là người dân và doanh nghiệp, trong đó nòng cốt là hàng trăm nghìn hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của Thủ đô.

Minh chứng rõ nét cho quan điểm này là trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số Thủ đô bắt đầu từ giữa tháng 7/2026, nhiều chương trình, hoạt động lấy doanh nghiệp nhỏ và vừa làm trung tâm đang được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung triển khai.

Tiêu biểu như: Hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống bằng các nền tảng số; triển khai AI hỗ trợ kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuỗi bán lẻ - dịch vụ; hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm của làng nghề truyền thống, các sản phẩm có tiềm năng lên các sàn thương mại điện tử...

Một nội dung trọng tâm của diễn đàn là thúc đẩy doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số, ứng dụng AI và tự động hóa hoạt động và đảm bảo an toàn dữ liệu.

Để nắm bắt được những bài toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cần ứng dụng công nghệ giúp tăng năng suất lao động, chiều ngày 31/7, Sở KH&CN thành phố Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô năm 2026 với chủ đề “Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội ứng dụng AI và thương mại điện tử bứt phá tăng trưởng hai con số”.

Diễn đàn cũng nhằm đưa chính sách đến gần hơn với doanh nghiệp; kết nối doanh nghiệp với công nghệ, nguồn vốn, tập đoàn lớn, hệ thống phân phối và thị trường; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp quản trị số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, thanh toán số và tự động hóa.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME Mạc Quốc Anh cho biết, chủ đề của diễn đàn năm nay đặt trọng tâm vào 2 công cụ có khả năng tạo sức bật trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử. Việc ứng dụng đúng công nghệ, gắn với dữ liệu, quản trị và thị trường sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, mở rộng khách hàng và tạo nền tảng bứt phá tăng trưởng hai con số.

Với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, mục tiêu tăng trưởng cao chỉ có thể trở thành hiện thực khi doanh nghiệp đồng thời giải quyết được 4 bài toán cốt lõi: Tiếp cận đúng chính sách; ứng dụng đúng công nghệ; kết nối đúng nguồn lực; và mở rộng đúng thị trường. “Đây cũng chính là trục nội dung xuyên suốt của diễn đàn”, ông Mạc Quốc Anh thông tin.

Trong đó, về tiếp cận chính sách, theo phân tích của đại diện HANOISME, doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ tư duy thụ hưởng chính sách sang năng lực tiếp cận và hấp thụ chính sách. Một chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi doanh nghiệp hiểu đúng, tiếp cận thuận lợi và chuyển hóa được thành năng lực sản xuất, kinh doanh cụ thể. Cũng vì thế, diễn đàn kinh tế Thủ đô năm 2026 dành trọng tâm cho việc cung cấp thông tin, giải đáp vướng mắc và kết nối doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, đơn vị hỗ trợ.

Theo đại diện Sở KH&CN thành phố Hà Nội, diễn đàn có khoảng 250 doanh nghiệp tham gia, 67 doanh nghiệp đăng ký kết nối B2B, 12 doanh nghiệp đồng hành cung cấp nền tảng công nghệ số và đang tiếp tục được bổ sung, 32 bàn trưng bày giải pháp cùng 80 cơ quan báo chí tham dự và lan tỏa thông tin. Đây là những kết nối đầu tiên, nếu tiếp tục được duy trì và chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái "đồng hành cùng doanh nghiệp tăng trưởng hai con số" của Thủ đô.