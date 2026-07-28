Người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công số

Ngày 27/7, Sở KH&CN thành phố Hà Nội và Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm hỗ trợ kê khai thuế trên nền tảng công dân Thủ đô số iHanoi.

Cho biết hợp tác chia sẻ dữ liệu giữa Cục Thuế và Sở KH&CN là một hoạt động trong kế hoạch 277 ngày 14/7 của UBND thành phố Hà Nội về đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số Thủ đô, Phó Giám đốc Sở KH&CN Thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ nhấn mạnh: Kế hoạch này đã xác định các xã phường là trọng tâm và người dân, doanh nghiệp là nòng cốt trong công tác chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ mong muốn việc Cục Thuế và Sở KH&CN "đi cùng nhau" sẽ giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô tiến xa trên hành trình chuyển đổi số.

Với nền tảng công dân Thủ đô số iHanoi, ông Nguyễn Tiến Sỹ cho hay, từ chỗ chỉ có 1 - 2 tiện ích, sau 2 năm vận hành, đến nay nền tảng đã phát huy được vai trò của kênh tương tác số chính danh giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, với nhiều tiện ích được tích hợp, cung cấp tới người dùng.

“Hợp tác chia sẻ dữ liệu giữa Cục Thuế và Sở KH&CN sẽ hỗ trợ thiết thực các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác qua nền tảng iHanoi. Chúng tôi mong rằng việc 2 đơn vị “đi cùng nhau” sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiến xa trên hành trình chuyển đổi số”, ông Nguyễn Tiến Sỹ chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục hành chính lên môi trường điện tử mà quan trọng hơn là phải xây dựng những dịch vụ công thông minh, thân thiện và dễ sử dụng. Người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần, dữ liệu được chia sẻ, kết nối an toàn giữa các cơ quan nhà nước; hệ thống có thể tự động hỗ trợ, cảnh báo và hướng dẫn để người nộp thuế thực hiện đúng ngay từ đầu.

Xuất phát từ định hướng đó, Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động đề xuất xây dựng giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trên iHanoi - nền tảng số dùng chung của thành phố. Sau quá trình phối hợp nghiên cứu và thử nghiệm giữa Cục Thuế và Sở KH&CN, đến nay 2 bên đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp để triển khai giải pháp này.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh: Cục Thuế luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển các dịch vụ thuế số.

Ông Lê Long cũng cho biết, việc triển khai giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trên nền tảng iHanoi sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp và đảm bảo theo đúng định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu, người nộp thuế có thể tra cứu thông tin đăng ký thuế, nghĩa vụ thuế và các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ lập tờ khai ngay trên iHanoi. Trong các giai đoạn tiếp theo, 2 bên sẽ tiếp tục mở rộng chức năng, hướng tới hỗ trợ người nộp thuế lập, gửi hồ sơ khai thuế và nhận kết quả xử lý trực tuyến trên cùng một nền tảng.

“Điều quan trọng nhất của Quy chế hôm nay không chỉ là kết nối dữ liệu giữa hai cơ quan mà là mang lại những tiện ích thiết thực cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.

Người dân sẽ tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, giảm thời gian thực hiện thủ tục, giảm sai sót trong kê khai, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công số”, ông Lê Long nhận xét.

Tập trung hướng dẫn hộ kinh doanh dùng iHanoi và eTax Mobile

Để Quy chế phối hợp sớm phát huy hiệu quả, đại diện lãnh đạo Cục Thuế đề nghị Thuế thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở KH&CN cùng các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, hoàn thành kết nối kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và thông suốt.

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng iHanoi và eTax Mobile bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp cận; đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng hỗ trợ, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, vướng mắc của người nộp thuế.

Đồng thời, thường xuyên đánh giá hiệu quả triển khai thông qua các chỉ tiêu cụ thể như số lượng người sử dụng, tỷ lệ hồ sơ điện tử, thời gian giải quyết thủ tục, mức độ hài lòng của người nộp thuế và chất lượng vận hành hệ thống để tiếp tục hoàn thiện.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế cũng đề nghị các Ban, đơn vị liên quan trong Cục chủ động phối hợp, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nghiệp vụ và kỹ thuật; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo lộ trình triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu và cung cấp dịch vụ kê khai thuế trên iHanoi gồm 2 giai đoạn được đại diện Trung tâm Ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (Sở KH&CN thành phố Hà Nội) chia sẻ tại sự kiện, trong giai đoạn đầu tiên dự kiến sau 1 tháng kể từ ngày Quy chế phối hợp có hiệu lực, 2 đơn vị sẽ tập trung kết nối, vận hành ban đầu, bảo đảm người nộp thuế có thể tra cứu thông tin để ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AI hỗ trợ kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi.

Nền tảng công dân Thủ đô số iHanoi được Thành phố Hà Nội định hướng phát triển thành siêu ứng dụng, tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng theo hướng cá thể hóa, đồng thời cam kết bảo đảm an toàn dữ liệu tuyệt đối cho người dân. Theo Sở KH&CN thành phố Hà Nội, hiện tại việc phát triển iHanoi đang bước vào giai đoạn 3, giai đoạn Sở được giao phối hợp cùng các sở, ngành đưa thêm nhiều tiện ích lên nền tảng số này.