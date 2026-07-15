Thiết lập kênh truyền thông số cho từng cộng đồng dân cư

Triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số đã được UBND thành phố Hà Nội xác định là 1 trong 12 nội dung công việc được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Theo đó, trong thời gian từ nay đến trung tuần tháng 10, UBND các xã, phường sẽ phối hợp cùng Sở KH&CN thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số đến 100% các thôn, tổ dân số trên địa bàn.

Được triển khai trên nền tảng Viettel Tammi, thôn/ tổ dân số số gồm nhóm cộng đồng quy mô lớn, phòng họp online diện rộng, tài khoản Official Account - OA chính thống, số hóa dịch vụ và cung cấp tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt cùng các tính năng khác phục vụ việc quản trị thôn, tổ dân phố trên nền tảng số.

Nền tảng triển khai các thôn, tổ dân phố số sẽ được tích hợp với nền tảng công dân Thủ đô số iHanoi.

Việc triển mô hình thôn, tổ dân phố số sẽ giúp giải quyết một trong những “điểm nghẽn” của quá trình chuyển đổi số Thủ đô. Theo chia sẻ của ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hà Nội tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Hà Nội diễn ra ngày 3/7, thôn, tổ dân phố chính là “cánh tay nối dài” của hệ thống chính trị đến từng hộ dân.

Bởi lẽ, các thôn, tổ dân phố là nơi tuyên truyền, vận động, nắm tình hình dân cư, phát hiện sớm vấn đề phát sinh, tổ chức phong trào cộng đồng, triển khai chính sách an sinh và trực tiếp hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân.

Tuy nhiên, hiện nay các thôn, tổ dân phố còn thiếu công cụ số đồng bộ. Việc điều hành vẫn chủ yếu dựa vào nhóm trao đổi tự phát, giấy mời, họp trực tiếp, thông báo thủ công trên các nền tảng không phải kênh điều hành chính thức của chính quyền.

Theo thống kê, sau sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị hành chính, Hà Nội hiện còn 1.238 thôn và 1.491 tổ dân phố, giảm khoảng 50,14% so với giai đoạn trước. Tổng số nhân sự hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố là hơn 12.900 người.

Đại diện Sở KH&CN thành phố Hà Nội nhận định, nếu không đưa cấp thôn, tổ dân phố lên môi trường số chính danh, sẽ tạo nguy cơ “điểm nghẽn cuối” trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Rút ngắn thời gian truyền đạt thông tin đến người dân

Hướng tới mục tiêu hình thành kênh giao tiếp, quản lý, cung cấp các tiện ích số chính thống đến từng cộng đồng dân cư, nhiệm vụ triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, trong các tháng 7 và 8, các xã, phường sẽ cấp tài khoản Official Account chính chủ cho từng thôn, tổ dân phố, thiết lập nhóm cộng đồng số, triển khai họp trực tuyến và tổ chức chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân tham gia.

Tiếp đó, trong các tháng 9, 10, nền tảng triển khai thôn, tổ dân số số sẽ được tích hợp sâu trên iHanoi; đồng thời, triển khai quản lý nhân khẩu, thông báo chính thống, lấy ý kiến điện tử, biểu quyết số, thu phí trực tuyến, lưu biên bản số trên nền tảng này.

Đại diện Viettel Telecom giới thiệu về Viettel Tami - Nền tảng số được Hà Nội chọn hợp tác triển khai mini app xã, phường cùng mô hình thôn, tổ dân phố số, tại hội nghị phát triển kinh tế số và xã hội số của Thủ đô ngày 27/6.

Sở KH&CN thành phố Hà Nội dự kiến, sau khi 100% thôn, tổ dân phố có kênh điều hành số chính thức được tích hợp trên iHanoi, số cuộc họp trực tiếp ở cấp cơ sở có thể giảm từ 50 - 70%. Đặc biệt, thời gian truyền đạt thông tin sẽ được rút ngắn 70 - 80% và giảm khoảng 60% chi phí vận hành thông tin cơ sở.

Song song với việc triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số, trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hà Nội vừa chính thức được phát động, Hà Nội còn tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng khác như: Làm sạch, di trú, tích hợp, chuẩn hóa nhóm dữ liệu thiết yếu, trọng điểm về kho dữ liệu dùng chung của thành phố;

Tập trung cao điểm “45 ngày” về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ; thu hút đầu tư và xúc tiến xuất khẩu trong lĩnh vực kinh tế số; Cao điểm chuyển đổi số hoạt động kinh doanh cho các chợ, tuyến phố, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống; phát triển mô hình du lịch số...

Tại kế hoạch ban hành ngày 14/7, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho hay, việc tổ chức “Đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hà Nội” nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn trong chuyển đổi số của Thủ đô. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ rõ, UBND các xã, phường là chủ thể trọng tâm của kế hoạch triển khai đợt cao điểm 100 ngày, chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo phân công trên địa bàn quản lý đến từng người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm tiêu biểu để thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số tại cơ sở.