Ứng dụng AI ở Việt Nam vẫn còn "chập chững và sơ khai"

Trong bối cảnh cách mạng công nghệ phát triển mạnh mẽ, kỹ năng ứng dụng AI ngày càng trở thành một phần không thể tách rời của kỹ năng số. Sự kết hợp giữa kỹ năng số và năng lực AI được đánh giá sẽ là nền tảng thiết yếu, thúc đẩy thành công của các cá nhân và tổ chức trong xã hội số tương lai.

Trong kỷ nguyên số, bên cạnh việc thành thạo các công nghệ kỹ thuật số, mỗi cá nhân cần phát triển khả năng hiểu biết, tương tác và tận dụng AI hiệu quả.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của AI đang đặt ra yêu cầu mới với người lao động, đó là bên cạnh việc thành thạo các công nghệ kỹ thuật số, mỗi cá nhân cần quan tâm phát triển khả năng hiểu biết, tương tác và tận dụng AI hiệu quả.

Chia sẻ tại tọa đàm "Doanh nghiệp vận hành dựa trên AI" diễn ra ngày 12/9, ông Lê Công Thành, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty InfoRe Technology, Chuyên gia AI nhận xét: Khi AI bùng nổ, Việt Nam tiếp cận rất nhanh.

Tuy nhiên, hiện nay việc ứng dụng AI ở Việt Nam vẫn còn chập chững và sơ khai, mới dùng ở cấp độ cá nhân trong doanh nghiệp. Lãnh đạo nhiều tổ chức vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, còn việc ứng dụng thực tế ở nhân viên chưa phổ biến.

Để phổ cập AI, theo ông Lê Công Thành, điều đầu tiên là phải thay đổi nhận thức. Do đó, trong doanh nghiệp, lãnh đạo cần đi đầu, coi AI như một lực lượng lao động mới. Khi lãnh đạo thay đổi, họ sẽ thúc đẩy nhân viên làm chủ AI.

Đồng quan điểm, ông An Ngọc Thao, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA cho hay: Khó khăn nhất chính là thay đổi nhận thức, và điều quan trọng là lãnh đạo các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy để tận dụng cơ hội, coi AI là công cụ tiên tiến hỗ trợ công việc.

Đưa AI trở nên dễ tiếp cận, gần gũi với người dùng

Với mục tiêu đồng hành phổ cập AI tới tại Việt Nam, cùng ngày 12/9, MISA đã chính thức công bố ra mắt nền tảng MISA AMIS OneAI. Là nền tảng AI hợp nhất dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, trường đại học, bệnh viện, hộ kinh doanh..., MISA AMIS OneAI phát triển mô hình ngôn ngữ lớn chuyên sâu cho tiếng Việt trên nền tảng hạ tầng GPU NVIDIA hiện đại đặt tại Việt Nam.

Theo đại diện đơn vị phát triển MISA AMIS OneAI, nền tảng được tích hợp các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude… với các phiên bản cao cấp và cập nhật mới nhất, mang đến trải nghiệm đa dạng, tối ưu chi phí và dễ sử dụng cho mọi đối tượng. Người dùng có thể dễ dàng so sánh, lựa chọn kết quả giữa nhiều mô hình AI, tận dụng khả năng tạo sinh hình ảnh và tri thức mới, qua đó nâng cao hiệu quả sáng tạo, quản trị và năng suất cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình trong kỷ nguyên số.

Cụ thể, có 2 phiên bản nền tảng AI tích hợp MISA AMIS OneAI được cung cấp cho người dùng, gồm phiên bản dành cho tổ chức, doanh nghiệp và phiên bản dành cho cá nhân, gia đình. Trong đó, phiên bản MISA AMIS OneAI dành cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung cấp nhiều tính năng chuyên biệt như: Chỉ cần 1 tài khoản người dùng có thể sử dụng nhiều các mô hình AI; với chi phí từ 500.000 đồng/tháng, một tổ chức có thể trang bị AI cao cấp cho toàn bộ nhân sự của đơn vi, không giới hạn số lượng tài khoản; doanh nghiệp được chủ động phân quyền, thu hồi, cấp phát định mức sử dụng theo từng bộ phận và nhân sự; được cung cấp các báo cáo thống kê hiệu quả sử dụng AI giúp nắm bắt chính xác tình hình sử dụng AI thực tế của đơn vị...

Với nền tảng MISA OneAI dành cho cá nhân và gia đình, phiên bản này cho cho phép các thành viên trong gia đình sử dụng những mô hình AI tiên tiến nhất chỉ trên một ứng dụng. Người dùng được cung cấp nhiều tính năng như: Một 1 tài khoản có thể sử dụng nhiều mô hình AI như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, DALL-E...; một thành viên đăng ký, cả gia đình đều được sử dụng các tiện ích AI nâng cao mà không phát sinh chi phí thêm; mỗi thành viên sở hữu tài khoản và lịch sử trò chuyện riêng, đảm bảo sự riêng tư,thông tin sử dụng AI của từng cá nhân không chia sẻ với các thành viên khác...

Chia sẻ chiến lược phát triển sản phẩm AI của MISA, Tổng Giám đốc Lê Hồng Quang khẳng định: MISA đặt mục tiêu làm cho AI trở nên dễ tiếp cận, dễ ứng dụng thực tiễn và gần gũi với mọi tổ chức, doanh nghiệp, cũng như từng hộ gia đình tại Việt Nam.

"Chiến lược của chúng tôi là làm chủ hạ tầng và tích hợp các công cụ AI tiên tiến để phục vụ doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phát triển AI Agent – nhân viên số. Thay vì mua phần mềm, doanh nghiệp có thể “thuê nhân viên số” để làm việc", ông Lê Hồng Quang cho hay.