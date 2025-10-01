Theo thông tin mới được Microsoft Việt Nam chia sẻ, MISA đã triển khai Github Copilot cho 450 lập trình viên của đơn vị mình. MISA hiện là một doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cung cấp đa dạng các giải pháp số về những lĩnh vực như tài chính, tiếp thị, nhân sự cho gần 400.000 khách hàng doanh nghiệp và 3,5 triệu khách hàng cá nhân.

Anh Phạm Tiến Thành Đạt, Quản lý thi công dự án AMIS OneAI của MISA cho hay, anh từng mất khoảng 3 giờ mỗi ngày cho các tác vụ lặp đi lặp lại như gỡ lỗi mã và kiểm tra dữ liệu. Tuy nhiên, kể từ tháng 6/2025, nhân sự này đã có sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo - AI là trợ lý lập trình GitHub Copilot, giúp anh tự động hóa công việc và viết mã nhanh hơn, hiệu quả hơn.

"Copilot là một trợ lý thông minh, một người bạn đồng hành giúp tôi tăng tốc độ viết code nhanh hơn từ 30 - 50%. Khả năng gợi ý code chuẩn mực, tự động hóa những tác vụ lặp lại, đặc biệt tính năng agent mode có thể phân tích toàn bộ dự án, thậm chí tự sửa lỗi. Đặc biệt, tôi có thể tương tác với GitHub Copilot bằng ngôn ngữ tự nhiên, như một đồng nghiệp thực thụ, giúp tôi hiểu sâu hơn về code", anh Phạm Tiến Thành Đạt chia sẻ.

Hiện nay, nhờ có GitHub Copilot, anh Phạm Tiến Thành Đạt và các lập trình viên khác của MISA có nhiều thời gian hơn để xây dựng các chức năng mới hoặc xem xét và tối ưu hóa các vấn đề của hệ thống.

Với sự hỗ trợ của trợ lý lập trình Github Copilot, năng suất trung bình của lập trình viên tại MISA đã tăng hơn 40%, thậm chí có cá nhân tăng tới 150% và 200%.

Sau hơn 3 tháng triển khai Github Copilot cho 450 lập trình viên, MISA đã ghi nhận mỗi lập trình viên tiết kiệm được khoảng 16 giờ mỗi tuần. Đối với các ứng dụng mới, 80% lượng code được tạo ra bởi GitHub Copilot; với ứng dụng hiện có, tỷ lệ này đạt khoảng 30%. Nhờ đó, thời gian phát triển code được rút ngắn, năng suất trung bình của lập trình viên cũng tăng hơn 40%, thậm chí có cá nhân tăng tới 150% và 200%.

Từ đó, MISA có thể phát triển và cung cấp phần mềm cho khách hàng nhanh hơn. Điển hình, AMIS OneAI – một nền tảng AI hợp nhất “Make in Vietnam” đã được MISA phát triển cho các tổ chức và cá nhân Việt Nam có thể tiếp cận AI một cách thiết thực với chi phí hợp lý hơn, đã có thể ra mắt phiên bản đầu tiên chỉ sau 2 tuần, thay vì 1 đến 2 tháng như trước đây.

Giám đốc Công nghệ MISA Nguyễn Thanh Tùng cho biết, từ những thay đổi này, MISA cũng định hình lại cách khai thác nguồn lực: Lập trình viên được khuyến khích trau dồi kỹ năng về tư duy giải pháp, điện toán đám mây, AI và làm việc nhóm. Họ không chỉ dừng ở vai trò “người viết code” mà trở thành nhân sự có tiếng nói trong quá trình sáng tạo sản phẩm.

Trong khoảng một năm tới, MISA có kế hoạch triển khai trợ lý lập trình GitHub Copilot cho toàn bộ khoảng 1.000 lập trình viên trên toàn hệ thống. MISA cũng dự kiến triển khai thêm giải pháp Microsoft 365 để tăng cường bảo mật và bảo vệ thất thoát dữ liệu cho toàn bộ nhân viên.