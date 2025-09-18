Tình thế mong manh ở tuyển Việt Nam

Về lý thuyết, cơ hội để tuyển Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027 vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, trên thực tế, con đường của thầy trò ông Kim Sang Sik đang trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết.

Thất bại nặng nề 0-4 trước Malaysia ngay trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6 đã đẩy "những chiến binh sao Vàng" vào thế khó trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất đến Asian Cup.

Tuyển Việt Nam thất bại ở trận lượt đi trước Malaysia khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khó tại vòng loại Asian Cup

Chẳng những thế, Malaysia đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Peter Cklamovski. Với chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt, "Harimau Malaya" đang định hình được lối chơi và mạnh lên từng ngày.

Do đó, khả năng tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ trong trận lượt về gặp Malaysia trên sân nhà là một nhiệm vụ thực sự khó khăn. Trớ trêu thay, trận đấu định đoạt này diễn ra vào ngày 31/3/2026, cũng chính là ngày cuối cùng trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm giữa HLV Kim Sang Sik và VFF.

Nếu không thể giúp tuyển Việt Nam đến Asian Cup, không dễ dàng để vị chiến lược gia 49 tuổi có thể thuyết phục VFF gia hạn hợp đồng hoặc có thêm những điều khoản tuyệt vời hơn sau 2 năm dẫn dắt.

U23 Việt Nam là cứu cánh

Trong bối cảnh tương lai ở tuyển Việt Nam khó đoán, U23 nổi lên như một "phao cứu sinh" cho HLV Kim Sang Sik. Hai mục tiêu trọng điểm trong những tháng cuối của hợp đồng chính là VCK U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Trước hết, VCK U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm 2026, ngay trước khi hợp đồng của ông Kim đáo hạn. Tại vòng loại U23 Việt Nam đã xuất sắc giành vé với thành tích toàn thắng và giữ sạch lưới.

Nên để được VFF tái ký, HLV Kim Sang Sik sẽ dốc toàn lực giúp U23 Việt Nam thành công hơn nữa

Chính vì thế, một khi có thể dẫn dắt U23 Việt Nam tạo nên một màn trình diễn ấn tượng, chẳng hạn như lọt vào tứ kết hoặc tiến sâu hơn tại giải đấu cấp châu lục, đó chính là một điểm cộng cực lớn cho ông Kim Sang Sik trên bàn đàm phán tái ký hợp đồng cùng VFF.

Bên cạnh đó, tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12/2025 cũng là một mục tiêu tối quan trọng. Giành lại ngôi vương từ tay Indonesia không chỉ giúp củng cố vị thế bóng đá Việt Nam trong khu vực mà còn là một thành tích cụ thể, có sức nặng để HLV Kim Sang Sik "ghi điểm" với lãnh đạo VFF và người hâm mộ.

Rõ ràng, khi cánh cửa chính ở tuyển Việt Nam đang dần khép lại, HLV Kim Sang Sik buộc phải đi một con đường khác. Dốc hết vốn liếng, tâm sức vào lứa U23 Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một thử thách phải vượt qua để chiếc ghế của thuyền trưởng người Hàn Quốc trở nên long lanh, đẹp đẽ hơn trong tương lai.