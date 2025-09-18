Khi SEA Games đến gần, bóng đá Thái Lan lại đánh trống khua chiêng với khát vọng HCV. Lần này, với tư cách chủ nhà SEA Games 33, giấc mơ ấy càng được tô vẽ rực rỡ.

Ngay cả HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng kêu gọi LĐBĐ Thái Lan (FAT) cân nhắc tạm dừng Thai League để U23 Thái Lan có thêm thuận lợi.

HLV Thawatchai muốn thay đổi Thai League vì HCV SEA Games. Ảnh: Matichon

“Tôi hy vọng Liên đoàn sẽ xem xét dừng Thai League trong thời gian SEA Games”, ông Thawatchai phát biểu trước báo chí Thái Lan.

Một mong muốn có vẻ rất hợp lý, nhưng thực chất lại phơi bày nhiều vấn đề của bóng đá Thái Lan. Trước đó, người Thái dồn lực cho Thai League – từng được coi là giải đấu mẫu mực của khu vực – nhằm mục tiêu nâng đẳng cấp lên tầm châu lục.

Tuy nhiên, có vẻ bóng đá xứ chùa Vàng đang muốn "định nghĩa" lại thực lực. Mùa bóng 2024/25, Buriram United bị loại ở tứ kết AFC Champions League mà không có phản ứng nào trước Al-Ahli (Saudi Arabia; thua 0-3). Ratchaburi – một đại diện khác – vừa gục ngã 1-3 trước Nam Định của Việt Nam ở AFC Champions League Two.

Một thất bại không chỉ đơn thuần là tỷ số, mà còn là lời cảnh tỉnh: Thai League không còn vượt trội như lời quảng bá.

Thai League từng là giải đấu để khu vực Đông Nam Á học theo về tính chuyên nghiệp. Thế nhưng, sau những thất bại mang tính hệ thống – các quan chức FAT từng đòi kiện nhau ra tòa – hôm nay người Thái tự thay đổi chính mình.

Bóng đá Thái Lan, sau khi hai chủ tịch FAT gần nhất đấu tố nhau, đang đứng trước ngã rẽ khó xử: chọn ánh hào quang SEA Games sau khi bị Việt Nam và Indonesia vượt mặt – hoàn toàn về chất lượng đào tạo trẻ – hay tiếp tục đeo đuổi giấc mộng châu lục trong điều kiện hơi quá sức so với thực lực.

Tư duy "nước đôi" này ít nhiều cho thấy thất bại chung của bóng đá Thái Lan trong năm 2025 – bao gồm thảm họa King’s Cup trên sân nhà gần đây.