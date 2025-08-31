Một trong những bí quyết sống thọ của vị tỷ phú Đài Loan (Trung Quốc) chính là thói quen ăn đu đủ hằng ngày. Vợ ông từng chia sẻ rằng trong nhiều năm qua, ông Morris Chang luôn duy trì việc ăn một miếng nhỏ đu đủ vào bữa sáng.

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Vạn Bình cho biết, đu đủ không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cao huyết áp, đột quỵ, đồng thời góp phần duy trì làn da khỏe đẹp và đôi mắt sáng. Theo chuyên gia Lý, thời điểm ăn đu đủ rất quan trọng: Tốt nhất là sau bữa chính, vì lúc này enzyme trong đu đủ sẽ hỗ trợ tối đa cho quá trình phân giải thức ăn. Bà cũng nhấn mạnh mỗi ngày chỉ nên dùng không quá nửa quả vừa, không nên ăn quá nhiều.

Tỷ phú Morris Chang. Ảnh: Quatz

Trên trang Facebook cá nhân, chuyên gia Lý phân tích chi tiết rằng đu đủ rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin A, C, nhóm B, cùng β-carotene và folate, lại ít calo, nên ăn điều độ sẽ tăng cường sức khỏe toàn diện. Đặc biệt, đu đủ chứa enzyme papain - một loại men tiêu hóa tự nhiên - có khả năng phân giải protein thành các axit amin, nhờ đó hỗ trợ hấp thu tốt hơn và giảm gánh nặng cho dạ dày. Chính vì vậy, nếu sau những bữa nhiều đạm như thịt cá, bạn ăn một ít đu đủ, sẽ cảm thấy nhẹ bụng và dễ tiêu hơn.

Ngoài tác dụng với tiêu hóa, đu đủ còn giúp bảo vệ hệ tim mạch. Chuyên gia Lý cho biết đu đủ giàu chất chống oxy hóa, cùng các khoáng chất như magie, kali và chất xơ - tất cả đều giữ cho động mạch thông suốt, thúc đẩy lưu thông máu, giảm cholesterol và từ đó hạ nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao hay đột quỵ. Thêm vào đó, lượng folate trong đu đủ giảm nồng độ homocysteine - yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch.

Đối với sức khỏe mắt và da, đu đủ cũng mang lại lợi ích không nhỏ. Ăn đu đủ đều đặn phòng ngừa khô mắt, đục thủy tinh thể và lão hóa mắt, đồng thời hỗ trợ duy trì làn da sáng mịn. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, lượng carotene trong đu đủ có thể làm da hơi vàng, nhưng đây chỉ là hiện tượng tạm thời và sẽ hết khi ngừng ăn. Đu đủ có chỉ số đường huyết ở mức trung bình (khoảng 60), do đó người bị tiểu đường cũng nên ăn có kiểm soát, tốt nhất không quá nửa quả mỗi ngày.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng trong thai kỳ, phụ nữ không nên ăn đu đủ xanh chứa lượng latex cao, có thể gây co bóp tử cung giống oxytocin và prostaglandin, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Tuy nhiên, đu đủ chín vàng cam đã giảm đáng kể lượng latex, nên ăn vừa phải sẽ an toàn cho mẹ bầu.

Đu đủ là loại quả quen thuộc nhưng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nếu ăn đúng cách. Dùng một miếng nhỏ sau bữa ăn, duy trì mỗi ngày, giống như thói quen của Morris Chang, có thể là bí quyết góp phần duy trì tuổi thọ và sự minh mẫn cho cơ thể.