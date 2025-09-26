Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung kiểm tra tiến độ thi công Nhà khách Dân tộc. Ảnh: Tuấn Ninh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trực tiếp kiểm tra một số hạng mục các công trình xây dựng tại Nhà khách Dân tộc và nghe đại diện cơ quan chức năng, nhà thầu báo cáo tiến độ thi công.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Nhà khách Dân tộc, nhà thầu trong công tác xây dựng các dự án.

Ông Đào Ngọc Dung cho hay, thời gian qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo rất quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực hướng dẫn, giúp đỡ Nhà khách Dân tộc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ. Ảnh: Tuấn Ninh

Bộ trưởng nhận định, quá trình thi công từ nay cho đến lúc hoàn thiện công trình sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả, song Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị nhà thầu thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đặt ra tiến độ Nhà khách Dân tộc phải được khánh thành ngày 19/12/2025 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà khách Dân tộc, đảm bảo an toàn lao động. Ảnh: Tuấn Ninh

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công hoàn thiện công trình Nhà khách Dân tộc đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, vừa bảo đảm chất lượng vừa bảo đảm tính nghệ thuật, đúng tiến độ. Đặc biệt, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào.