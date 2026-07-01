Đắk Lắk:

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 (Kế hoạch số 261).

Trong đó, hoàn thiện hạ tầng số, tạo dựng nền tảng dữ liệu số vững chắc và bồi dưỡng năng lực số cho người dân được xác định là giải pháp then chốt để thúc đẩy giảm nghèo thông tin, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Ưu tiên xóa vùng lõm sóng

Đối với một tỉnh có địa bàn rộng và nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Đắk Lắk, việc tiếp cận thông tin trực tuyến phụ thuộc rất lớn vào chất lượng hạ tầng mạng viễn thông.

Theo kế hoạch vừa ban hành, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông tập trung phủ sóng tại các thôn, buôn còn lõm sóng băng rộng di động. Mục tiêu hàng đầu là đưa kết nối Internet cáp quang băng rộng đến tận các nhà văn hóa thuộc những thôn, buôn đặc biệt khó khăn (khu vực III), dựa trên Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Chính phủ.

Thời gian tới, Đắk Lắk sẽ triển khai lắp đặt thêm các trạm phát sóng (trạm BTS), mở rộng mạng băng rộng di động 5G tại các khu vực trọng điểm như: khu vực hành chính công; khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch trọng điểm; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cơ sở y tế; các trường đại học, cao đẳng; đầu mối giao thông; dọc tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy; các trung tâm thương mại; khu dân cư phức hợp; khu vực tập trung đông dân cư; các tòa nhà thương mại, khách sạn…

Bên cạnh việc đầu tư đường trục quang nội tỉnh kết nối các cơ quan đầu mối để bảo đảm dung lượng truyền tải cao, tỉnh sẽ lắp đặt trạm phát sóng (macro cell, small cell) tại các khu dân cư, đề án truyền dẫn vệ tinh vùng sâu.

Hoàn thiện hạ tầng số, tạo dựng nền tảng dữ liệu số vững chắc và bồi dưỡng năng lực số cho người dân được xác định là giải pháp then chốt để tỉnh Đắk Lắk thúc đẩy giảm nghèo thông tin, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Nâng cao năng lực số cho cộng đồng

Song song với việc củng cố hạ tầng viễn thông, tỉnh Đắk Lắk đề ra nhiều giải pháp chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực thiết thực với đời sống người dân, từ đó tạo môi trường thực tế để cộng đồng học tập, tương tác và nâng cao năng lực số.

Trong ngành giáo dục, Đắk Lắk tập trung phát triển hạ tầng dữ liệu, xây dựng kho học liệu số, triển khai học bạ số cùng hệ thống quản trị, dạy học trực tuyến; đồng thời chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ quản lý, giáo viên và người học.

Với lĩnh vực y tế, hệ sinh thái y tế số lấy người dân làm trung tâm sẽ được hình thành qua việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các trạm y tế xã để thực hiện khám chữa bệnh từ xa (Telehealth).

Trong nông nghiệp - sinh kế chính của phần lớn người dân nông thôn, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung số hóa dữ liệu vùng trồng, vùng nuôi, xây dựng nền tảng quản lý sản xuất nông nghiệp thông minh phục vụ người dân, hợp tác xã.

Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chính quyền tỉnh cam kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số một cách rộng khắp cho cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Người dân và hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ tiếp cận, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị, sản xuất, tiêu thụ nông sản, thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số.

Để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho quá trình triển khai thực hiện các bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Đắk Lắk sẽ đầu tư hệ thống giám sát, phòng thủ cho toàn bộ hạ tầng mạng của Trung tâm dữ liệu tỉnh; phát triển quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin, đánh giá rủi ro thường xuyên.

Đồng thời tỉnh Đắk Lắk cũng chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về kiến thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận biết các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng.

Việc hoàn thiện toàn diện từ hạ tầng số đến năng lực số cho người dân chính là “đòn bẩy” giúp tỉnh Đắk Lắk thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo thông tin, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi người dân trong kỷ nguyên số.