Theo The Nation, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 11/8 đã yêu cầu Bộ Nội vụ và Cảnh sát Thái Lan tạm đình chỉ việc cấp 3 loại giấy phép gồm Por 3 (giấy phép mua súng hoặc đạn dược), Por 4 (giấy phép sở hữu và sử dụng súng) và Por 12 (giấy phép mang súng nơi công cộng).

"Súng đã đăng ký phải được cất giữ tại nhà và không được mang theo nơi công cộng. Người dân không nên nghe theo những luận điệu cho rằng việc mang súng theo người là để tự vệ, bởi việc mang súng thực tế lại khiến người sở hữu đối mặt với nhiều rủi ro hơn", ông Anutin cho biết.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Thủ tướng Anutin cũng chỉ đạo giới chức Thái Lan đẩy nhanh việc ban hành luật kiểm soát súng mới, với các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn và hình phạt nghiêm khắc hơn đáng kể. Đối với súng đạn bất hợp pháp, các nghiên cứu đang được tiến hành để ban hành luật yêu cầu trả lại số súng này cho nhà nước trong một thời hạn nhất định.

Ông Anutin cũng thừa nhận rằng chính sách này có thể không làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng mục tiêu hàng đầu là phải là bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ em.

"Người dân chỉ nên trưng bày súng trong tủ kính, loại bỏ đạn. Bản thân tôi từng sở hữu một khẩu súng, nhưng đã trình báo cảnh sát sau khi làm mất nó. Hiện tôi không sở hữu bất kỳ khẩu súng nào nữa", ông Anutin nói.

Động thái của Thủ tướng Anutin được đưa ra sau khi Thái Lan vừa chứng kiến nhiều vụ việc chấn động liên quan đến súng đạn trong thời gian gần đây.

Trong tuần trước, một học sinh 14 tuổi đã giết chết 6 người và tự sát tại một trường học ở ngoại ô Bangkok bằng khẩu súng của ông mình. Đây là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất ở quốc gia Đông Nam Á trong gần 4 năm qua. Tới ngày 10/8, cựu nghị sĩ Chalong Riewrang đã ra đầu thú sau khi dùng súng sát hại Chủ tịch Hội đồng Hành chính tỉnh Nonthaburi Thongchai Yenprasert vì mâu thuẫn tiền bạc.