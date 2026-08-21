“Tôi nghĩ toàn đội làm việc rất chăm chỉ cho thời khắc này. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ đợt tập huấn tại Hàn Quốc cho đến suốt giải. Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết với Thái Lan. Chúng tôi thi đấu rất tốt và đây là thời điểm thích hợp nhất để thể hiện hết khả năng. Đội phải chơi một trận thật hay trên sân khách, sau đó trở về Việt Nam để cùng nhau hoàn thành mục tiêu”, Hoàng Hên cho biết.

Hoàng Hên cùng HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: V.A

"Đối với tôi, đây là một giải đấu rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi được tham dự ASEAN Cup và giành quyền vào chơi trận chung kết. Việc đại diện cho tuyển Việt Nam là một điều vô cùng tuyệt vời. Tôi sống ở đây một thời gian dài, tôi yêu đất nước và con người Việt Nam. Thật vinh hạnh khi có thể mang lại niềm vui này cho người hâm mộ, đặc biệt là ở trận lượt về trên sân nhà”, cầu thủ Hà Nội FC chia sẻ xúc động.

"Điều quan trọng nhất đối với tôi là tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Ai ghi bàn không quan trọng. Đây là giải đấu đầu tiên của tôi với ĐTQG Việt Nam, nên trận đấu này mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các CĐV. Sự cổ vũ của các bạn là động lực rất lớn cho đội tuyển trên sân. Toàn đội nỗ lực hết sức, chiến đấu vì màu cờ sắc áo để mang cúp vô địch về cho người hâm mộ Việt Nam”, Hoàng Hên chốt lại.

Trận chung kết lượt đi tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 22/8 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

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