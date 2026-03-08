Sự 'dư thừa' nơi tuyến giữa

Trong đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam, tâm điểm của sự chú ý có lẽ đổ dồn vào cái tên Đỗ Hoàng Hên. Sự bổ sung này được kỳ vọng mang lại làn gió mới, gia tăng đáng kể tính đột biến và khả năng sáng tạo cho đội hình của HLV Kim Sang Sik.

Sự xuất hiện của Hoàng Hên đương nhiên quan trọng, bởi đẳng cấp mà cựu cầu thủ từng ăn tập ở lò La Masia thể hiện những năm qua ở V-League là không phải bàn cãi, chưa kể được coi như đối tác ăn ý nhất với Xuân Son.

Tuy nhiên, việc cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC xuất hiện cũng khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam khá chật chội khi sở hữu quá nhiều “bộ óc” sáng tạo với Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long và cả sau này (khi hết án treo giò) là Đình Bắc.

Sự xuất hiện của Hoàng Hên (giữa) giúp HLV Kim Sang Sik nhiều lựa chọn cho hàng tiền vệ

Bài toán khó của HLV Kim Sang Sik

Sở hữu nhiều quân bài tốt là điều mọi HLV mơ ước, nhưng dùng ai và dùng như thế nào lại là chuyện khác. Đây chính là thử thách cực đại về mặt quản trị và chiến thuật đối với HLV Kim Sang Sik.

Bởi vấn đề nằm ở chỗ: không phải ai cũng có thể ra sân cùng lúc. Trong bóng đá hiện đại, tuyến giữa không chỉ cần sáng tạo mà còn phải đảm bảo sự cân bằng. Khi cả ba đều là những cầu thủ thiên về kỹ thuật và tổ chức, việc bố trí những cầu thủ có thiên hướng tấn công nói trên trong cùng một hệ thống chiến thuật là điều không hề đơn giản.

Nhưng đồng thời đẩy HLV Kim Sang Sik vào tình thế không dễ dàng

Nói cách khác, tuyển Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý thú vị: tài năng ở tuyến giữa không thiếu, thậm chí còn có phần dư dả. Nhưng chính sự “thừa thãi” ấy lại đặt ra một bài toán khó cho ban huấn luyện.

Không dừng lại ở chuyện dùng sơ đồ 3-4-3 hay 4-2-3-1, mà còn ở tâm lý. Trong một đội hình mà ai cũng xứng đáng đá chính, việc phải ngồi dự bị là một trải nghiệm không hề dễ dàng đối với những ngôi sao như Quang Hải, Hoàng Đức cho tới Hoàng Hên. Vì thế HLV Kim Sang Sik phải chứng minh được sự công bằng và hợp lý trong cách dùng người để không ai cảm thấy bị bỏ rơi hay thậm chí là… "tự ái".

Bởi vậy, bài toán lớn nhất của Kim Sang Sik lúc này không nằm ở việc tìm kiếm tài năng, mà là làm sao sắp xếp những tài năng ấy vào đúng vị trí. Khi giải được bài toán đó, tuyến giữa tuyển Việt Nam không chỉ đông mà còn mạnh – và đó mới là điều mà người hâm mộ thực sự chờ đợi.