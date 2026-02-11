Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại việc một học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp nhiều giờ sau khi tan trường.

Sự việc được xác định xảy ra tại điểm trường Lầu Tòng thuộc Trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Đó là em L.D.P, bị bỏ quên trong lớp học khóa cửa từ khoảng 16h đến 19h ngày 10/2.

Cụ thể, sau giờ tan học lúc 16h ngày 10/2, em P. không trở về nhà như thường lệ. Phụ huynh đi làm về không thấy con, liền chia nhau đi tìm khắp nơi. Trong khi đó, em P. ở một mình trong phòng học khóa kín, tối đen.

Trao đổi với VietNamNet sáng 11/2, đại diện Sở GD-ĐT Sơn La xác nhận, việc học sinh bị bỏ quên trong lớp. “Phụ huynh sau khi về nhà không thấy con đã đi tìm khắp nơi và phải khi đến trường mới thấy. Có thể lúc tan học, học sinh chui ở gầm bàn hoặc sao đó nhưng cô giáo không nhìn thấy. Điểm trường cũng không có bảo vệ. Khi phát hiện ra học sinh ở trong lớp, mọi người đã tự phá khóa để mở cửa lớp”, vị này nói.

Vị này cho hay, phía nhà trường cũng đã nhận sơ suất trong vụ việc.

Hình ảnh ô cửa sổ của lớp học. Ảnh cắt từ clip.

Ông Nguyễn Đức Tôn, Phó Bí thư xã Nậm Lầu cho hay, sau khi nhận thông tin sự việc, địa phương cũng như công an xã đã vào làm việc.

“Tối hôm qua, khi chúng tôi vào cuộc, do trên địa bàn khi đó có một đám cưới nên mọi người ùa ra, nháo nhác. Do đó, việc xác minh cụ thể chưa thể diễn ra. Lúc đó, chúng tôi bàn giao cháu về với gia đình và cử người đại diện đến thăm hỏi, động viên; đồng thời hẹn cô giáo sáng nay lên làm việc. Cô giáo lúc đó cũng hoảng loạn”, ông Tôn nói.

Ông Tôn cho biết thêm: “Có thể cô giáo bỏ quên học sinh. Nhưng chúng tôi cũng đang xem xét, phòng học ở điểm trường lẻ với những ô cửa sổ sắt, nhà học sinh ở gần trường và cũng không loại trừ khả năng về rồi nhưng lại chui vào lớp. Sáng nay 11/2, cơ quan chức năng sẽ làm việc với các bên liên quan để xác minh thông tin chính xác. Về cơ bản, cô giáo cũng không có động cơ gì trong việc bỏ quên học sinh trong lớp”, ông Tôn nói.

Theo ông Tôn, hiện, tình trạng sức khỏe và tinh thần học sinh đã ổn định. Phía gia đình cũng phối hợp làm việc.

“Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc để có hướng xử lý”, ông Tôn nói.