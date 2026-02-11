Trao đổi với VietNamNet trưa 11/2, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cho hay, cô giáo L.T.S, giáo viên chủ nhiệm bỏ quên học sinh trong lớp tại điểm trường đã tạm bị đình chỉ. Ông Chiến cho hay, UBND xã Nậm Lầu cũng đã có báo cáo về sự việc này.

Sự việc diễn ra tại lớp 1E điểm trường Lầu Tòng (cách điểm trung tâm 3,5 km) - thuộc Trường Tiểu học Nậm Lầu, đóng trên địa bàn xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La; do cô giáo L.T.S (sinh năm 1984) làm giáo viên chủ nhiệm. Học sinh bị bỏ quên là em L.D.P (sinh năm 2019).

Hình ảnh cửa sổ lớp học, nơi học sinh bị bỏ quên. Ảnh cắt từ clip.

Vào khoảng 16h15 ngày 10/2, sau khi hết giờ lên lớp cô giáo L.T.S cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định. Tại thời điểm này các cửa sổ của lớp học đều khóa (do thời tiết lạnh), có 2 cửa chính (cửa chính phía cuối lớp bị khóa ngoài) do khóa mới bị hỏng, lớp chỉ mở 1 cửa chính ở phía bục giảng.

Sau khi học sinh ra về, cô S. đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về.

Do sơ xuất của bản thân, cô S. đã không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất; do đó không phát hiện ra trong lớp vẫn còn cháu L.D.P chưa ra khỏi lớp, vì vậy đã khóa cửa lớp và ra về.

Ảnh cắt từ clip.

UBDN xã Nậm Lầu cho biết, cô giáo S. thừa nhận lỗi và cho hay không cố ý để xảy ra sự việc. Bản thân cô S. cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình và cháu P. Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, trong suốt quá trình công tác, cô S là giáo viên luôn nhiệt tình, bám trường, bám lớp, tận tụy, trách nhiệm với học sinh.

Ngay sau sự việc xảy ra, UBND xã đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu L.D.P. Qua kiểm tra sơ bộ sức khỏe, tinh thần cháu L.D.P hiện tại bình thường. Đồng thời chỉ đạo công an xã xác minh theo quy định.

UBND xã cũng chỉ đạo Trường Tiểu học Nậm Lầu ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác với cô giáo L.T.S để phục vụ làm rõ vụ việc. Vụ việc đang được giải quyết theo quy định.