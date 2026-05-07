Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do UBND TPHCM ban hành, học kỳ II bắt đầu từ ngày 19/1/2026, bảo đảm đủ 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác. Thành phố quy định hoàn thành năm học trước ngày 31/5/2026.

Việc xét hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS phải hoàn tất trước ngày 30/6/2026. Công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027 hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Lịch nghỉ lễ, Tết của học sinh được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nếu ngày nghỉ trùng cuối tuần, học sinh được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Thời gian này, nhiều trường trên địa bàn đang tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II. Với khung thời gian chung nêu trên, lịch kết thúc năm học và nghỉ hè có thể khác nhau giữa các trường, song phần lớn học sinh sẽ bắt đầu nghỉ hè từ khoảng ngày 26/5 trở đi.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), học sinh hoàn thành kiểm tra cuối kỳ vào ngày 15/5. Hai tuần tiếp theo, giáo viên hoàn tất chương trình và sổ sách. Nhà trường dự kiến tổ chức tổng kết năm học, lễ ra trường cho học sinh lớp 5 vào ngày 26/5, học sinh chính thức nghỉ hè từ ngày 27/5.

Ở Trường THCS Lữ Gia (phường Phú Thọ), học sinh hoàn thành các bài kiểm tra cuối kỳ trước ngày 10/5. Theo kế hoạch, ngày 20/5 học sinh biết kết quả kiểm tra học kỳ II và bắt đầu nghỉ hè từ ngày 26/5.

Trong khi đó, Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định), giáo viên sẽ hoàn tất chương trình và các hoạt động giáo dục vào khoảng ngày 22/5. Nhà trường tổ chức tổng kết năm học ngày 26/5 và lễ ra trường cho học sinh lớp 9 vào ngày 28/5, sau đó học sinh nghỉ hè. Dịp hè, trường tiếp tục mở cửa sân trường và tổ chức các câu lạc bộ thể thao như bóng rổ, bơi lội theo nhu cầu học sinh.

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), học sinh kết thúc kiểm tra học kỳ vào ngày 6/5. Sau đó, giáo viên và học sinh tiếp tục hoàn tất chương trình năm học. Riêng học sinh lớp 12 tăng cường ôn tập thi tốt nghiệp THPT bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Theo kế hoạch, trường sẽ tổ chức tổng kết năm học vào ngày 25/5. Học sinh khối 10 và 11 dự kiến nghỉ hè từ ngày 26/5, còn học sinh lớp 12 tiếp tục ôn thi đến hết ngày 30/5.