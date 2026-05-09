Nhiều phụ huynh lo con không được học trường gần nhà sau khi tách phường

Theo phản ánh của phụ huynh tại khu vực Tân Mai, nhiều gia đình trước đây thuộc tuyến tuyển sinh của Trường Tiểu học Tân Mai. Tuy nhiên, sau sáp nhập địa giới hành chính, một số hộ dân được chuyển sang phường Hoàng Mai và con có thể phải học tại Trường Tiểu học Tam Trinh, cách nhà vài km.

Chị Lều Thị Hoa, sống tại tổ dân phố số 13 Tân Mai, cho biết con lớn của chị đang học tại Trường Tiểu học Tân Mai, cách nhà khoảng 500m. Tuy nhiên, con thứ hai chuẩn bị vào lớp 1 có thể được phân sang học Trường Tiểu học Tam Trinh, cách nhà khoảng 3-4km.

“Nếu hai con học hai trường khác nhau thì việc đưa đón sẽ rất vất vả. Vợ chồng tôi đều đi làm, không có ông bà hỗ trợ”, chị Hoa chia sẻ.

Tương tự, bà Phạm Thị Liên ở ngõ 147 Tân Mai cho hay cháu bà chuẩn bị vào lớp 1 nhưng có thể không được học tại Trường Tiểu học Tân Mai cách nhà chỉ 500m mà phải sang Trường Tiểu học Tam Trinh, cách khoảng 3,5km.

Học sinh Hà Nội đến trường. Ảnh: Thanh Hùng.

Hệ thống tuyển sinh sẽ ưu tiên trường gần nhất còn chỉ tiêu

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết năm học 2026-2027, thành phố triển khai tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 theo tuyến tuyển sinh có ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo dục, “mang trường học đến gần học sinh nhất có thể”.

Theo đó, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ "tư vấn" cho phụ huynh và học sinh 2 phương án gồm: Trường gần nhất trên địa bàn cư trú và trường thuộc khu vực giáp ranh nhưng gần hơn trường trên địa bàn cư trú (nếu có). Vì vậy, ngoài trường thuộc địa bàn cư trú, hệ thống có thể hiển thị thêm trường ở địa bàn lân cận để phụ huynh cân nhắc lựa chọn.

Tuy nhiên, một số phụ huynh ở khu vực giáp ranh bày tỏ lo lắng nếu trường gần nhà nhưng thuộc phường khác hết chỉ tiêu, con họ có thể phải học tại trường thuộc phường cư trú nhưng cách xa vài km.

Về vấn đề này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết trên hệ thống tuyển sinh chung của thành phố, hai lựa chọn của phụ huynh và học sinh sẽ được xét độc lập theo khoảng cách và chỉ tiêu tuyển sinh, không phụ thuộc thứ tự đăng ký.

“Vì vậy, nếu trường gần hơn còn chỉ tiêu thì học sinh chắc chắn sẽ được vào học”, vị này nói.

Trong trường hợp một trường xảy ra quá tải tuyển sinh, các địa phương sẽ báo cáo TP Hà Nội để thống nhất phương án xử lý.

“Ngay cả khi không thể vào trường gần nhất, học sinh cũng sẽ được sắp xếp vào trường có khoảng cách kế cận, chứ không phải đi học quá xa”, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay.

Theo vị này, Sở cũng sẽ ban hành hướng dẫn để các phường, xã triển khai thống nhất trên toàn thành phố.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, hiện hệ thống tuyển sinh của Sở đang được “làm sạch dữ liệu” thông qua việc phụ huynh kê khai chính xác tọa độ nơi cư trú thực tế. Khi dữ liệu được hoàn thiện, hệ thống sẽ xác định chính xác khoảng cách từ nơi ở của học sinh tới trường.

Dự kiến từ ngày 8-10/6, phụ huynh và học sinh có thể đăng ký thử nghiệm để làm quen với hệ thống tuyển sinh đầu cấp. Trong thời gian này, các cơ quan quản lý giáo dục cũng sẽ tiếp tục đánh giá tổng thể để có những điều chỉnh phù hợp.

“Điều quan trọng nhất hiện nay là phụ huynh cần khai báo chính xác nơi cư trú thực tế. Chỉ khi dữ liệu dân cư được xác thực đầy đủ, hệ thống mới có thể đưa ra phương án phân trường tối ưu”, vị này nói.