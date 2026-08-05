Những ngày gần đây, một số clip ghi lại cảnh thiếu nhi mặc trang phục Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vừa diễu hành vừa thực hiện các động tác nhún nhảy, uốn éo được lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trong các clip, có đội hình đi hành tiến như "cà thọt","cà giật", có đội hình lại lắc hông...



Nhiều người bày tỏ ý kiến, cho rằng đây là sự biến tấu Nghi thức Đội, làm mất đi tính trang nghiêm của nghi thức. Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương khẳng định, những hình ảnh trong các clip đang lan truyền trên mạng không phải Nghi thức Đội theo quy định của tổ chức Đội Thiếu nhiên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Theo ông Quân, qua rà soát trên cả nước, Hội đồng Đội Trung ương xác định đây là hoạt động sinh hoạt hè do một số địa phương tổ chức. “Vấn đề ở đây là địa phương đó cho thiếu nhi mặc trang phục của Nghi thức Đội và có sử dụng cờ Đội, nên mọi người hiểu nhầm đó là hoạt động thực hiện Nghi thức Đội. Từ đó cũng khiến nhiều người hiểu không đúng về Nghi thức Đội và hoạt động của tổ chức Đội. Nghi thức Đội không có quy định nào như thế cả”, ông Quân nói.

Ông Quân cho hay, Nghi thức Đội không phải là những động tác biểu diễn mà là hệ thống các quy định thống nhất về nghi lễ, khẩu lệnh, đội hình, đội ngũ và các động tác của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. “Mỗi động tác, mỗi khẩu lệnh đều mang ý nghĩa giáo dục, góp phần rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tập thể, tác phong và niềm tự hào của đội viên. Chính vì vậy, Nghi thức Đội phải được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước; mọi hình thức tự ý biến tấu, thêm bớt hoặc biểu diễn mang tính phô diễn làm sai lệch nội dung và ý nghĩa của Nghi thức đều không phù hợp với quy định của tổ chức Đội.

Điều đáng tiếc là những biểu hiện này đã tạo ra những nhận thức chưa đúng, khiến một bộ phận xã hội lầm tưởng đó là Nghi thức Đội chính thức. Ông Quân cho hay, đây cũng không phải lần đầu Hội đồng Đội Trung ương phải lên tiếng về vấn đề này.

“Ngay từ năm 2016, khi trên mạng xã hội lần đầu xuất hiện những video tương tự, Hội đồng Đội Trung ương đã có ý kiến chính thức, khẳng định đó không phải là Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; đồng thời ban hành văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các quy định về Nghi thức Đội. Trong gần 10 năm qua, Hội đồng Đội Trung ương đã nhiều lần ban hành văn bản hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa đúng quy định.

Thực tế, không có bất kỳ tài liệu chính thống nào của tổ chức Đội hướng dẫn thực hiện Nghi thức theo những cách đang lan truyền trên mạng xã hội; cũng không có giáo viên làm Tổng phụ trách Đội hay huấn luyện viên nào được đào tạo để hướng dẫn đội viên thực hiện như vậy. Những trường hợp này chủ yếu xuất phát từ việc ở một số nơi vẫn duy trì những cách làm được truyền từ nhiều năm trước và dần coi đó là "thông lệ" hay "nét riêng" của địa phương, mặc dù không phù hợp với Nghi thức Đội do Hội đồng Đội Trung ương ban hành”, ông Quân nói.

Ông Quân cho hay, riêng đối với một số địa phương, trong đó có Nghệ An và Thanh Hóa, Hội đồng Đội Trung ương đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục tình trạng thực hiện Nghi thức Đội không đúng quy định. Tuy nhiên, việc một số hình ảnh tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện cho thấy ở một số cơ sở, việc quán triệt và thực hiện chưa thực sự triệt để.

Từ thực tế đó, Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng Huấn luyện Trung ương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn và kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện thực hiện sai Nghi thức Đội, nhằm bảo đảm tính chuẩn mực, thống nhất của tổ chức Đội trên phạm vi cả nước. “Điều quan trọng không chỉ là khắc phục một vài động tác chưa đúng, mà là thay đổi nhận thức rằng không thể lấy một thói quen đã tồn tại nhiều năm để thay thế những quy định thống nhất của tổ chức”, ông Quân nói.

Ông Quân cho biết, Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng Huấn luyện Trung ương cũng đề nghị các cơ sở Đội thực hiện nghiêm túc, thống nhất nhằm giữ gìn hình ảnh, bản sắc và giá trị giáo dục của tổ chức Đội.