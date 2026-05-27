Thông tin từ Plan International Việt Nam - đơn vị đang phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị triển khai dự án “Trẻ em gái với công nghệ số” do Quỹ Dariu và Plan International Thụy Sỹ tài trợ, cho hay: Dù chưa phải là một phần mềm chạy mượt mà, song “Chatbot AI hỗ trợ học tiếng Anh” của Thảo Nguyên, Minh Quang cùng nhóm học sinh trường Tiểu học và THCS A Dơi (xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị) đã được Sở GD&ĐT Quảng Trị đánh giá cao và trao giải Khuyến khích cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Cũng như các sản phẩm công nghệ ứng dụng AI khác, Chatbot AI hỗ trợ học tiếng Anh của nhóm học sinh trường Tiểu học và THCS A Dơi được tạo ra với kỳ vọng trang bị công cụ hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số có thêm công cụ tiếp cận thông tin, trí thức. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin, giảm nghèo thông tin cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án “Trẻ em gái với công nghệ số” đang được triển khai tại Quảng Trị đã góp phần mang đến cho trẻ em trên địa bàn cơ hội tiếp cận thông tin cũng như học tập, nghề nghiệp về công nghệ.

Chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình, nữ sinh 14 tuổi Thảo Nguyên và nam sinh 15 tuổi Minh Quang đều đang học tại trường Tiểu học và THCS A Dơi, nơi 95% là học sinh Vân Kiều, Xã A Dơi cho biết chatbot của nhóm hay bị “ngủ quên” vì rớt mạng. “Đôi lúc người dùng phải chờ rất lâu để tải một câu tiếng Anh. Nhưng em nghĩ, mạng có thể chậm, chứ việc học thì không thể dừng lại được”, nữ sinh Thảo Nguyên bộc bạch.

Kể về hành trình khởi đầu ý tưởng xây dựng chatbot hỗ trợ học tiếng Anh, nhóm học sinh cho hay, với học sinh dân tộc thiểu số tại xã A Dơi, việc học chưa bao giờ là dễ dàng. Hàng ngày, học sinh, nhất là nhóm học sinh tiểu học phải vượt qua “rào cản kép” là chuyển ngữ từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng phổ thông và từ tiếng phổ thông nỗ lực tiếp thu tiếng Anh.

Thiếu môi trường giao tiếp, thiếu thiết bị hỗ trợ, tiếng Anh trở thành một nỗi sợ hãi chực chờ cản bước các em vươn ra thế giới rộng lớn. Nhưng thay vì chấp nhận thực tại, Thảo Nguyên đã chọn cách đối mặt. Khi trường Tiểu học và THCS A Dơi nhận được sự hỗ trợ máy tính xách tay và linh kiện từ dự án “Trẻ em với công nghệ số", Nguyên đã nhanh chóng tham gia câu lạc bộ "Trẻ em gái với công nghệ số". Tại đây, với sự dẫn dắt của thầy giáo tin học và công nghệ, một ý tưởng lớn đã nảy mầm trong đầu cô bé 14 tuổi: Tự mình tạo ra một người bạn máy tính biết dạy tiếng Anh.

Không chờ đợi một sản phẩm hoàn thiện từ người lớn, Thảo Nguyên và nhóm bạn bắt tay vào lập trình dưới sự hướng dẫn của thầy giáo công nghệ Lê Trí Ân. Thay vì dùng những hình ảnh người thật có sẵn trên mạng vốn xa lạ với học sinh miền núi, giao diện của chatbot được nhóm học sinh tự tay thiết kế bằng những biểu tượng, icon mang tính biểu trưng cao, tạo nên một không gian học tập vừa hiện đại vừa gần gũi, phù hợp với môi trường sáng tạo.

Phần cứng của thiết bị được thiết kế dạng module tháo rời, giúp các thế hệ học sinh đi sau có thể dễ dàng mày mò cấu tạo, học hỏi và cải tiến.

Tuy vậy, chatbot của nhóm học sinh vẫn còn hạn chế bởi những giới hạn về kiến thức và hạ tầng số ở vùng cao. Vì sử dụng AI, hệ thống đòi hỏi phải có kết nối Internet liên tục, thứ còn khá "xa xỉ" ở những bản làng vùng cao sóng chập chờn.

Đại diện Plan International Việt Nam nhận xét: Chính sự chưa hoàn hảo của sản phẩm lại là điểm sáng cho thấy sự thiếu thốn về cơ sở vật chất không thể bóp nghẹt tư duy sáng tạo của các bạn trẻ. Ẩn đằng sau những dòng thông báo lỗi kết nối Internet là một tinh thần vượt khó, một sự táo bạo dám nghĩ, dám làm của những đứa trẻ vùng núi khao khát vượt qua rào cản ngôn ngữ.