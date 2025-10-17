Cuộc thi kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng Cyber SEA Game được Trung tâm Nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN - Nhật Bản phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức thường niên, dành cho đối tượng trẻ (gồm sinh viên và kỹ sư dưới 27 tuổi).

Mục đích của cuộc thi này là kiểm tra và nâng cao kỹ năng của người tham gia trong các khía cạnh khác nhau của hệ thống máy tính và bảo mật thông tin; đồng thời tạo cơ hội cho các sinh viên, kỹ sư trẻ hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin của các nước trong khu vực ASEAN được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Năm 2025, Cyber SEA Game có sự tham dự của các đội thi đến từ 9 nước khu vực ASEAN gồm Brunei, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Với kết quả đạt giải Nhất cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2024” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA chủ trì tổ chức, đội sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã đã được cử đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại sân chơi Cyber SEA Game 2025.

Đội sinh viên Việt Nam và 8 nước khác trong khu vực ASEAN dự thi Cyber SEA Game 2025 trong 2 ngày 16/10 và 17/10.

Dự thi tập trung tại Bangkok, Thái Lan, các đội tham gia Cyber SEA Game 2025 đua tài về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin mạng trong 2 ngày 16 - 17/10, theo hình thức CTF Jeopardy, với các nội dung gồm: Web security - Tìm điểm yếu, lỗ hổng, khai thác lỗ hổng trên các ứng dụng web; Forensic - Điều tra, phân tích, truy vết các sự cố; Reverse engineering - Dịch ngược mã của phần mềm; Pwnable - Khai thác, tìm điểm yếu, lỗ hổng trên phần mềm; Cryptography - Giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa.

Kết quả, đội KMA.BlueLight, đội tuyển sinh viên an toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật Mật mã đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Cyber SEA Game 2025. Đội có 4 thành viên Nguyễn Văn Hoàng, Nghiêm Trung Hậu, Phan Văn Hoàng Việt và Lê Xuân Sơn đều là những sinh viên năm cuối ngành An toàn thông tin của trường.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam giành được giải Nhất Cyber SEA Game và là lần thứ 2 đội tuyển sinh viên an toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật Mật mã mang về cho Việt Nam ngôi vị quán quân cuộc thi. Trước đó, vào năm 2022, đội KMA.L3N0V0 của Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng đã mang về cho Việt Nam ngôi vô địch cuộc thi Cyber SEA Game.

Theo thống kê, qua các lần tham dự cuộc thi Cyber SEA Game, các đội tuyển của Việt Nam đã 3 lần đạt giải Nhất các năm 2015, 2022 và 2025; 4 lần đạt giải Nhì vào các năm 2019, 2020, 2021, 2023; 2 lần đạt giải Ba vào các năm 2017 và 2018.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, Tiến sĩ Lại Minh Tuấn, phụ trách đội tuyển sinh viên an toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật Mật mã chia sẻ: Thành tích vừa đạt được tại sân chơi quốc tế Cyber SEA Game 2025 là kết quả của cả một quá trình rèn luyện nghiêm túc và bền bỉ của thầy và trò Học viện.

“Ngôi vô địch Cyber SEA Game 2025 không chỉ là niềm tự hào của Học viện Kỹ thuật Mật mã và Ban Cơ yếu Chính phủ, mà còn là minh chứng cho năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Qua sân chơi này, chúng ta thấy rõ rằng Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh, làm chủ công nghệ và bảo vệ vững chắc không gian mạng quốc gia”, Tiến sĩ Lại Minh Tuấn nói.

Với việc đạt giải Nhất Cuộc thi kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng Cyber SEA Game, đội KMA.BlueLight của Việt Nam sẽ có 1 vé đại diện cho khu vực ASEAN tham dự cuộc thi Thử thách an ninh mạng quốc tế - ICC 2025 được tổ chức từ ngày 11/11 đến ngày 14/11 tại Nhật Bản.

Thông tin từ Học viện Kỹ thuật Mật mã, trong tháng 9 vừa qua, các đội sinh viên của trường cũng đã đạt thành tích cao tại 2 cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin cùng được tổ chức tại Đà Nẵng là “CyberCon CTF 2025” và “Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge - DDC 2025”.

Trong đó, 2 đội sinh viên Rubichan và Blue.zip đã mang về cho Học viện Kỹ thuật Mật mã giải Nhất và giải Nhì “CyberCon CTF 2025”, cuộc thi nằm trong khuôn khổ sự kiện CyberCon Asia 2025, do các Tổ chức quốc tế Fore (Nhật Bản) và Suganuma Group phối hợp cùng Đại học Duy Tân tổ chức.

Ở cuộc thi DDC 2025 do EvvoLab (Singapore) phối hợp cùng trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt Hàn tổ chức dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA, các đội CyberCh1ck và Rubichan của Học viện Kỹ thuật Mật mã đã giành được giải Nhất và giải Ba.