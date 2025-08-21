Chia sẻ với VietNamNet, tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết sau 11 lần lọc ảo, điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 24 đến 29,5 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn cao nhất 29,5 thuộc về một ngành nằm trong xu hướng phát triển hiện nay.

Đối với các phương thức khác, Trường Đại học Công nghệ Thông tin không quy đổi điểm xét tuyển của từng thí sinh về một thang điểm chung mà áp dụng phương pháp bách phân vị dựa trên khung quy đổi do ĐH Quốc gia TPHCM và Bộ GD-ĐT công bố; đồng thời kết hợp với kết quả học tập của sinh viên các năm trước và tình hình đăng ký xét tuyển của thí sinh. Cách làm này nhằm đảm bảo mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức (sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT...) được tương đương theo phân vị và phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng ngành.

Hiện Bộ GD-ĐT đã tăng thêm 4 lần lọc ảo trước khi các trường công bố điểm chuẩn. Ông Khang cho hay, dự kiến điểm chuẩn có thể thay đổi ở các lần lọc ảo tiếp theo.

Năm 2024, điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin dao động trong khoảng 25,55-28,3 điểm. Ngành Trí tuệ Nhân tạo là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,3 điểm; tiếp theo là các ngành Khoa học Dữ liệu và Khoa học Máy tính lần lượt là 27,5 và 27,3 điểm.