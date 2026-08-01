Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin, lộ trình 15 điểm được Hội đồng Hòa bình đưa ra sẽ bao gồm các điều khoản quan trọng liên quan đến việc giải giáp Phong trào Hamas và Israel rút quân khỏi lãnh thổ Palestine.

Cụ thể, Israel, Hamas và các lực lượng Palestine sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự. Cơ chế thực hiện lộ trình sẽ được chuẩn bị trong vòng 14 ngày sau khi tất cả các bên phê duyệt kế hoạch. Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG), một cơ quan được Hội đồng Hòa bình thành lập, sẽ có mặt ở Dải Gaza để điều hành các công việc dân sự hàng ngày tại đây.

Một khu vực ở Dải Gaza bị tàn phá do xung đột. Ảnh: Al Jazeera

Việc quản lý khu vực Dải Gaza sẽ được thực hiện theo nguyên tắc “Một chính quyền, một luật lệ, một vũ khí”. NCAG sẽ hoạt động phù hợp với luật pháp của Palestine và những tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Lực lượng cảnh sát Palestine mới được đào tạo sẽ được sáp nhập vào các cấu trúc an ninh hiện có và những người này đều cần trải qua quá trình kiểm tra lý lịch toàn diện. Những người không đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ được đề nghị nắm các vai trò dân sự thay thế. Những trang thiết bị, vũ khí của lực lượng cảnh sát sẽ được chuyển cho NCAG phụ trách và quản lý.

Về Phong trào Hamas, sẽ có một quy trình cho việc giải giáp và lưu giữ vũ khí hạng nặng, những địa điểm sản xuất quân sự, kho vũ khí và đường hầm của lực lượng này. Quy trình trên sẽ được NCAG thực hiện tuần tự và có thời hạn. Cùng với việc giải giáp Hamas, Israel sẽ rút quân khỏi các khu vực được họ kiểm soát ở Dải Gaza theo từng giai đoạn.

Sẽ không có vũ khí nào của Hamas được bàn giao cho Israel hoặc các bên không phải của người Palestine. Sau khi việc giải giáp Hamas kết thúc, chỉ có NCAG mới có quyền kiểm soát và cất giữ vũ khí ở Dải Gaza.

Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) sẽ được triển khai ở Dải Gaza để giám sát việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn của tất cả các bên; huấn luyện cảnh sát Palestine; đảm bảo việc vận chuyển và bảo vệ hàng viện trợ nhân đạo, nhu yếu phẩm thiết yếu và hỗ trợ NCAG.