Năm 2026, HNGA tiếp tục duy trì các giải đấu truyền thống, đồng thời mở rộng hệ thống giải theo chiều sâu, hướng tới đa dạng đối tượng thi đấu và chuẩn hóa theo tiêu chí quốc gia. HNGA xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển mạnh phong trào golf Hà Nội, gia tăng giá trị cho các câu lạc bộ hội viên; Đẩy mạnh golf trẻ và golf nữ, tạo nền tảng dài hạn cho golf thành tích; Nâng cao hiệu quả truyền thông, tăng cường nhận diện thương hiệu HNGA; Huy động nguồn lực xã hội hóa, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và các sân golf; Tiếp tục lan tỏa các hoạt động xã hội qua chương trình: “Golf Hà Nội với Cộng đồng”.

Mùa giải 2026 rất hấp dẫn.

Theo kế hoạch, Hội Golf TP Hà Nội dự kiến tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ IV (2026 – 2030) vào tháng 5/2026.

VGA Union Cup 2026 chính thức tranh tài.

Cũng trong ngày 11/3, diễn ra lễ Khai mạc VGA Union Cup 2026, mở ra màn hội ngộ của hai đội tuyển Miền Bắc và Miền Nam trước khi bước vào những lượt thi đấu đầu tiên của giải. Ngày 12/3, giải đấu chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên.