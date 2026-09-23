23/9 có thể là ngày mưa lớn nhất ở Nam Bộ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng trong ngày 23-25/9. Đây được đánh giá là đợt mưa lớn nhất tại khu vực này tính từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, trong hai ngày 21-22/9, nhiều nơi ở Nam Bộ liên tục ghi nhận lượng mưa trên 100mm trong vòng 24 giờ. Cá biệt, Nhà Bè (TPHCM) ghi nhận lượng mưa lên tới 249mm trong ngày 21/9.

TPHCM và Nam Bộ mưa lớn trong ngày 23/9. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong hôm nay (23/9), dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh, trong khi vùng xoáy thấp trên biển di chuyển vào đất liền Nam Bộ. Đây là những yếu tố khiến mưa tại khu vực gia tăng.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay nhiều mây, mưa xuất hiện sớm và có khả năng xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất giảm sâu, phổ biến 28-31 độ C.

Mưa có thể kéo dài trong ngày, tập trung chủ yếu từ trưa, chiều đến tối và có thể tiếp diễn trong đêm. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu, trong đó có TPHCM.

Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn còn kéo dài đến 25/9

Sang ngày 24-25/9, dải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì trên khu vực, trong khi vùng áp thấp dịch chuyển dần về phía Tây.

Nam Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, song cường độ mưa lớn có xu hướng giảm so với ngày 23/9. Mưa tập trung vào trưa, chiều và tối, với các trận mưa rào, mưa vừa, mưa to và giông rải rác; một số nơi vẫn có khả năng mưa rất to.

Đài Khí tượng lưu ý, cao điểm của đợt mưa lớn tại Nam Bộ còn kéo dài khoảng 2-3 ngày. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và đặc biệt lưu ý an toàn khi di chuyển trong thời điểm mưa giông, ngập úng.

Từ ngày 26/9, mưa tại Nam Bộ được dự báo tiếp tục giảm dần cả về diện và lượng.