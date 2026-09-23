Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì ngày nắng nhưng nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ 1-2 độ so với hôm qua, với mức cao nhất không quá 34 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/9, có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất giảm 2 độ so với hôm qua, còn ở mức 31-33 độ; đêm có lúc có mưa rào và giông.

Đáng lưu ý, ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ Huế trở vào Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn.

Từ tối 22/9 đến ngày 23/9: Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 23/9 đến ngày 24/9: Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng; khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Sau đó, đêm 24/9 và ngày 25/9: Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngoài ra, từ tối 22/9 đến ngày 23/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 23/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, riêng TP Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ; phía Nam 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.