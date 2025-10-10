Ngày 10/10, tại lô đất 5-2 thuộc khu chức năng số 5, phường An Khánh (TPHCM), Thành đoàn TPHCM phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức Lễ khởi công Dự án Cung Thiếu nhi TPHCM.

Phối cảnh Cung Thiếu nhi TPHCM. Ảnh: CĐT

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình (chủ đầu tư) cho biết: Cung Thiếu nhi TPHCM có tổng mức đầu tư hơn 1.124 tỷ đồng, được trích từ ngân sách thành phố, đặt trên khu đất gần 40.000m2. Công trình được thiết kế hiện đại, đồng bộ với quy mô ấn tượng: 10 tầng (1 tầng hầm và 9 tầng lầu), tổng diện tích sàn hơn 38.000m2, dự kiến hoàn thành trước năm 2028.

Công trình có thiết kế kiến trúc tích hợp hệ thống tiện ích đa dạng và tiên tiến; sở hữu 4 khán phòng và hội trường đa năng sức chứa từ 300 - 600 chỗ, 6 rạp chiếu phim và đặc biệt là một nhà thể thao hơn 1.000 chỗ. Các tầng trên được bố trí thành không gian học tập trải nghiệm độc đáo như: khu chiếu phim, thư viện, bể bơi, các phòng STEM - robot - mỹ thuật ứng dụng, lớp võ thuật - cờ vua, phòng nhạc - thu âm, và khu vực giao lưu văn học - trải nghiệm vũ trụ.

Khuôn viên ngoài trời cũng được đầu tư với quảng trường trung tâm và sân khấu nước 1.308 chỗ ngồi có mái che. Công trình được áp dụng hệ thống bộ não trung tâm (BMS), điều khiển tự động toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hoạt động tối ưu.

Cung Thiếu nhi TPHCM được kỳ vọng sẽ trở thành không gian sáng tạo, rèn luyện lý tưởng cho hàng triệu thiếu nhi thành phố, đồng thời là niềm tự hào của tuổi thơ mang tên Bác.

Công trình Cung Thiếu nhi được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới của TPHCM. Ảnh: CĐT

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, việc khởi công công trình Cung Thiếu nhi TPHCM thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố đối với thế hệ măng non.

Đây cũng là cam kết của TPHCM về xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị Đông Nam Á, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí.

“Cung Thiếu nhi TPHCM là sự đầu tư bền vững nhất cho tương lai. Đồng thời, công trình cũng góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo, một không gian xanh - sạch - đẹp, phát triển đồng bộ và hoàn chỉnh hạ tầng xã hội của khu đô thị mới Thủ Thiêm, biến nơi đây thành khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống như định hướng của TPHCM" - ông Cường nhấn mạnh.