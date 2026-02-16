Với nhiều người, Tết là đoàn viên, là mâm cơm đủ đầy, là khoảnh khắc thiêng liêng của sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhưng với các y bác sĩ cơ sở y tế tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Tết lại là giai đoạn cao điểm đặc biệt nhạy cảm.

Tai nạn giao thông gia tăng, nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn hiện hữu, các bệnh lý cấp tính và biến chứng nặng có xu hướng dồn dập hơn. Năm nay, theo ghi nhận từ các bác sĩ tuyến đầu, ngay sau Tết Dương lịch, số lượng bệnh nhân đã tăng rõ rệt do biến động thời tiết. Áp lực từ các tuyến chuyển về, từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, khiến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được dự báo sẽ không hề nhẹ nhàng với những nhân viên y tế đi trực.

Ước mong của vị giám đốc

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc đón giao thừa tại bệnh viện đã trở thành điều quen thuộc. Từ khi còn là bác sĩ điều trị cho đến khi đảm nhận cương vị người đứng đầu bệnh viện, suốt nhiều năm, ông gần như chưa năm nào có một giao thừa trọn vẹn bên gia đình.

Nhưng điều khiến ông trăn trở không phải là sự hy sinh cá nhân mà là mỗi năm vẫn có hơn một nghìn người bệnh phải ở lại viện trong những ngày Tết.

Các bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu A9 tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Hà.

Vì thế, song song với việc chuẩn bị chuyên môn ở mức cao nhất, bệnh viện nỗ lực tạo dựng không khí Tết ấm áp ngay trong khuôn viên, những phiên chợ Tết yêu thương, gian hàng 0 đồng, suất ăn Tết, góc không gian xuân, lời chúc và lì xì đêm giao thừa phần nào giúp người bệnh, người nhà và cả cán bộ y tế cảm thấy mình không đơn độc.

Mỗi năm đến kỳ nghỉ Tết, PGS.TS Đào Xuân Cơ lại ước ít người phải vào viện nhất, ít ca cấp cứu nhất, người dân an toàn và khỏe mạnh để đón xuân.

Tết này, ở Bệnh viện Bạch Mai, đèn luôn sáng, y bác sĩ vẫn trực, máy móc sẵn sàng nhưng các bác sĩ mong muốn người dân đón Tết khỏe mạnh, hạn chế tối đa phải đi viện.

"Tập trung cấp cứu, khi ngẩng lên đã qua giao thừa"

Mỗi năm đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ban Giám đốc Bệnh viện và các trung tâm khoa phòng lại lên một kịch bản về trực Tết và sẵn sàng cho mọi tình huống.

Bệnh viện đã bố trí nhiều lớp nhân lực từ trực chính, thường trực, thường trú, các tổ cấp cứu ngoại viện. Các chuyên khoa luôn trong trạng thái sẵn sàng hội chẩn đa chuyên ngành. Phòng mổ cấp cứu duy trì ê-kíp 24/24 giờ.

Các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 đang làm việc. Ảnh: Nguyên Hà.

Trang thiết bị, thuốc men, vật tư tiêu hao, hóa chất… đều được rà soát, bổ sung và tính toán theo những tình huống xấu nhất. Mục tiêu không chỉ là “đủ dùng” mà là không bị động dù chỉ một phút trong bất kỳ ca bệnh nào.

Giữa nhịp làm việc căng thẳng ấy, những khoảng nghỉ ngắn cho y bác sĩ cũng được tính đến. Không phải để lơi tay mà giúp hồi sức cho các nhân viên y tế, giữ sự tỉnh táo và chính xác trong từng quyết định.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu, Trung tâm Cấp cứu A9, không ít lần đón giao thừa trong viện. Ông chia sẻ: “Ngày này, bạn bè đều ở bên gia đình còn mình thì ra vào phòng cấp cứu".

Dù vậy, cũng có những cảm xúc rất đặc biệt. Có năm trực đêm 30 Tết, cả đội tập trung cấp cứu một ca nặng. Khi ngẩng lên, đồng hồ đã qua giao thừa. Cả ê-kíp nhìn nhau nói: "Ca cấp cứu kéo dài hai năm".

Có những ký ức ở A9 mà mỗi lần nhắc lại, người trong cuộc vẫn không giấu được xúc động. Một đêm giao thừa, khi thời khắc chuyển giao năm mới năm cũ cận kề, một bệnh nhân trẻ bị tai nạn nặng được đưa vào cấp cứu. Chuông giao thừa có thể chờ nhưng sự sống thì không.

Vị bác sĩ sĩ chia sẻ, khi đó không pháo hoa, không đếm ngược, chỉ có ánh đèn trắng trong phòng cấp cứu, nhịp tim hiển thị trên màn hình và sự tập trung tuyệt đối của cả kíp trực. Nửa giờ sau thời khắc giao thừa, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, được chuyển ra khỏi khu cấp cứu.

Khi năm mới sang, thêm một con người được trao cơ hội sống, đón xuân cùng gia đình.

