Chiều nay, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo tóm tắt trước Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Ông Ngô Văn Tuấn cho biết nhiệm kỳ qua, KTNN đã đẩy mạnh và quyết liệt thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp nhằm phục vụ Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phê chuẩn quyết toán.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng KTNN đã ban hành và quyết liệt quán triệt thực hiện Chỉ thị số 1346 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ. Tổng KTNN đã chỉ đạo lập và đưa vào vận hành đường dây nóng của KTNN.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo. Ảnh: Quốc hội

Trong nhiệm kỳ, theo ông Ngô Văn Tuấn, KTNN đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát...

KTNN cũng chuyển 17 hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. KTNN đã thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng KTNN thông tin, đến thời điểm 30/9, KTNN kiến nghị xử lý tài chính hơn 254.000 tỷ đồng và hơn 125 triệu USD; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới những nội dung trái hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn đối với 938 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý các cấp.

KTNN chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá năng lực của kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, ông Tuấn chia sẻ, lần đầu tiên kể từ ngày thành lập đến nay, KTNN đã tổ chức thực hiện việc đánh giá định kỳ hàng năm việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán. Việc này để làm cơ sở bố trí nhiệm vụ kiểm toán cho công chức, kiểm toán viên trong toàn ngành.

Về phương hướng, Tổng KTNN cho biết toàn ngành sẽ tiếp tục tập trung kiểm toán chuyên đề “nóng” được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quản lý chặt chẽ hoạt động kiểm toán để ngăn ngừa sai phạm.

Ông Tuấn kiến nghị các cơ quan, bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm kết luận của kiểm toán, nhất là cơ chế, chính sách và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm. Ông cũng đề nghị rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Kiểm toán "gọn nhưng chất lượng"

Trong báo cáo đầy đủ gửi đại biểu Quốc hội, KTNN cho biết phương án tổ chức kiểm toán hàng năm được xây dựng theo nguyên tắc “gọn nhưng chất lượng”, bố trí sắp xếp lồng ghép hợp lý các nhiệm vụ kiểm toán trên cùng một địa bàn, đơn vị (hạn chế tối đa tần suất xuất hiện số đoàn kiểm toán trên cùng một địa bàn) và đổi mới cách thức tổ chức đoàn kiểm toán.

Với nguyên tắc đó, số đoàn kiểm toán được KTNN tổ chức thực hiện trong năm 2025 đã giảm khoảng 33% so với đầu nhiệm kỳ nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu và chất lượng hoạt động kiểm toán.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã ban hành quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; ban hành hướng dẫn một số nội dung về kiểm toán thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. KTNN cũng phối hợp về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ảnh: Quốc hội

Theo báo cáo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, KTNN đã cho ý kiến đối với hơn 4.000 lượt nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo kịp thời, trung thực, khách quan về trách nhiệm có liên quan đến kết luận và kiến nghị kiểm toán của KTNN, làm cơ sở tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.

Báo cáo khẳng định điều này cho thấy KTNN đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đáng tin cậy về hoạt động của các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, qua đó giúp các cấp có thẩm quyền có căn cứ thông qua các quyết định quan trọng về nhân sự, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp chiến lược.