Các kênh/trang này thuộc nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… Trong đó, một số nằm trong danh sách 68 đối tượng bị Vingroup khởi kiện.

Trong số hơn 50 chủ tài khoản, đã có người chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên trang cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng. Điển hình, kênh BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải công khai nội dung xin lỗi và đính chính.

Hơn 50 kênh, mạng xã hội đã gỡ bỏ các nội dung bịa đặt, xuyên tạc Vingroup. Ảnh: Tư liệu

Một số kênh khác cũng đã gỡ hoặc ẩn video liên quan đến Vingroup như: Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Theo Vingroup, hiện nhiều trang mạng tiếp tục có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại, sai sự thật về tập đoàn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy các cá nhân, tổ chức liên quan đã nhận thức rõ sai phạm và nỗ lực khắc phục.

Về tiến trình vụ kiện, Vingroup cho biết ngoài một số ít tài khoản cần tiếp tục thu thập thông tin, phần lớn hồ sơ đã gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương nơi các chủ tài khoản cư trú.

Đáng chú ý, hồ sơ khởi kiện đối với Phil Dong đã được nộp lên Tòa án Cấp cao Toronto (Canada) và đã được tiếp nhận.