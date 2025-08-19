Hãng tin RT đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte đến Nhà Trắng để tham dự cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đến Nhà Trắng. Video: RT

Trước đó, ông Keith Kellogg, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine và Nga, đã có cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO và Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker tại Washington. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Kellogg mô tả cuộc thảo luận là "tuyệt vời" kèm theo bức ảnh chụp cuộc họp.

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Keith Kellogg/X

Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Zelensky cũng đã tiến hành hội đàm với các nhà lãnh đạo Tây Âu tại đại sứ quán Ukraine ở Washington.

Ngoài ra, đoạn video về cuộc gặp giữa ông Zelensky và đặc phái viên Mỹ Kellogg cũng đã được phía truyền thông Ukraine công bố. Trong video, nhà lãnh đạo Ukraine mặc chiếc áo phông màu đen, thay vì bộ vest trang trọng. Bộ trang phục này từng bị Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chỉ trích hồi tháng 2, khi ông Zelensky tiến hành hội đàm tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Được biết, ông Zelensky đã gặp ông Kellogg tại Khách sạn Hay-Adams, cách Nhà Trắng vài phút di chuyển.

Đoàn xe chở Tổng thống Zelensky tới địa điểm gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Trump. Video: RT

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga nhận định, cuộc gặp giữa ông Trump, ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu "có tầm quan trọng quyết định và tối thượng", đồng thời nhấn mạnh "việc huy động tối đa các nỗ lực ngoại giao ngay bây giờ sẽ mang lại cơ hội tiến gần hơn đến một nền hòa bình công bằng và xứng đáng cho Ukraine".