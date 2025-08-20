Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/8 tuyên bố, Moscow không có ý định kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine, mà chỉ đang bảo vệ những người dân nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine và bán đảo Crưm.

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng tôi chưa bao giờ nói về mục tiêu kiểm soát bất kỳ vùng lãnh thổ nào. Crưm, Donbass hay Novorossiya chưa bao giờ là mục tiêu của chúng tôi", ông Lavrov cho biết. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, mục tiêu của Moscow là bảo vệ con người, những công dân Nga đã sống ở cả Crưm và Donbass trong nhiều thập kỷ.

"Nếu lợi ích an ninh của Nga, quyền của người dân Nga cũng như cộng đồng Nga đang sinh sống tại Ukraine không được tôn trọng, chúng tôi không thể thảo luận về bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào", ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Ngoại trưởng Lavrov cũng xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được lời mời chính thức về việc tới thăm Moscow. "Tổng thống Trump đã nói ý tưởng tới thăm Nga là thú vị", ông Lavrov tiết lộ.

Ở thời điểm hiện tại, Tổng thống Trump đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp giữa các tổng thống Nga và Ukraine, sau đó là hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Nga bàn giao 1.000 thi thể binh lính cho Ukraine

Theo đài RT, trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky ngày 19/8 đã thông báo về việc bàn giao cho Kiev 1.000 thi thể binh sĩ thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) đã thiệt mạng, đồng thời tiếp nhận 19 thi thể lính Nga từ phía Ukraine.

"Các hoạt động bàn giao này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đã đạt được ở Istanbul", ông Medinsky cho biết.

Trong tháng 7, Moscow đã bàn giao cho Kiev hơn 7.000 thi thể lính Ukraine thiệt mạng, nhưng chỉ nhận lại một số ít thi thể binh sĩ Nga.