Theo hãng tin CNN, Tổng thống Donald Trump ngày 19/8 đã loại trừ kịch bản điều động binh lính Mỹ tới Ukraine để giúp duy trì một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga, bất chấp việc vừa để ngỏ khả năng này một ngày trước đó.

Khi phóng viên của đài Fox News hỏi có thể đưa ra bảo đảm hòa bình nào cho Ukraine mà không cần triển khai lính Mỹ tới nước này hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Mọi người có sự đảm bảo của tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ".

Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận, Tổng thống Trump sẽ không cử bất kỳ binh sĩ Mỹ nào tới Ukraine, nhưng Washington vẫn có nhiều phương pháp khác để đảm bảo an ninh cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

CNN dẫn lời quan chức Nhà Trắng cho hay: "Các cuộc thảo luận về cam kết bảo đảm an ninh vẫn đang diễn ra giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine. Tất cả các nhà lãnh đạo nước ngoài đều muốn biết Washington sẵn sàng huy động nguồn lực ra sao và sẽ làm cách nào để đảm bảo Nga không vi phạm các thỏa thuận".

Trước đó, hôm 18/8, ông Trump đã đề cập tới khả năng cho phép quân đội Mỹ hiện diện ở Ukraine để giúp duy trì một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga. "Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể đạt được hòa bình, nó sẽ được duy trì. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó", ông Trump nhấn mạnh.