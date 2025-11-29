Theo China Daily, chính quyền đặc khu Hong Kong thông báo sẽ để tang 3 ngày từ 29/11 đến ngày 1/12 để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở quận Đại Bộ.

"Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu cùng các quan chức cấp cao sẽ dành một phút mặc niệm tại Trụ sở Chính quyền vào 8h sáng thứ Bảy. Trong thời gian 3 ngày, tất cả tòa nhà công vụ sẽ treo cờ rủ, mọi hoạt động vui chơi, giải trí sẽ bị hoãn", China Daily cho biết.

Vụ cháy cụm chung cư ở Hong Kong. Ảnh: NYT

Cũng theo giới chức Hong Kong, chính phủ đã thông qua khoản hỗ trợ bổ sung 200.000 HKD (676 triệu đồng) cho mỗi gia đình nạn nhân và 50.000 HKD (170 triệu đồng) cho mỗi hộ bị ảnh hưởng. Một quỹ hỗ trợ của chính quyền đã nhận 500 triệu HKD quyên góp từ công chúng, bên cạnh 300 triệu HKD ban đầu từ chính phủ.

Ở thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy đã dừng lại, với số người thiệt mạng được ghi nhận ở con số 128, bên cạnh đó là 200 trường hợp mất tích.

Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong vòng 70 năm qua. Giới chức trách đã bắt giữ hơn 10 nghi phạm, bao gồm 2 giám đốc và một cố vấn xây dựng phụ trách dự án cải tạo cụm chung cư. Tuy vậy, nguyên nhân chính xác gây ra vụ cháy vẫn đang trong quá trình điều tra.