Các nhà phân tích cho hay, động thái trên sẽ biến UAE trở thành quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đầu tiên tham chiến sau khi bị Iran tấn công.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ảrập nói thêm, UAE đang vận động hành lang cho một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép hành động quân sự như vậy. Nước này đồng thời kêu gọi Mỹ cùng các cường quốc quân sự ở châu Âu và châu Á thành lập một liên minh để bảo đảm an ninh cho tuyến đường thủy chiến lược này.

UAE tin rằng các quốc gia ở châu Á và châu Âu, hiện đang do dự, có thể tham gia vào nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hành động như vậy.

UAE cũng đang xem xét các vai trò quân sự tiềm năng, bao gồm cả các hoạt động rà phá thủy lôi, khi cân nhắc việc lần đầu tiên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Trong một tuyên bố được tờ Wall Street Journal trích dẫn, Bộ Ngoại giao UAE cho biết "có sự đồng thuận rộng rãi trên toàn cầu rằng quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz phải được bảo toàn", đồng thời chỉ ra sự lên án của quốc tế đối với các vụ gây rối trên tuyến đường thủy này.

Theo Anadolu, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran và căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz đã làm gián đoạn dòng chảy năng lượng trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và tạo áp lực tăng giá trên toàn cầu.

Ngày 2/3, Iran tuyên bố hạn chế hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền di chuyển mà không có sự phối hợp.

Khoảng 20% ​​nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển này mỗi ngày và tình trạng bất ổn gia tăng đã đẩy giá dầu cũng như chi phí vận chuyển và bảo hiểm lên cao.