Theo báo Times of Israel, Tổng thống Al-Sharaa ngày 31/3 tuyên bố Syria sẽ đứng ngoài cuộc xung đột Iran, trừ khi Damascus trở thành mục tiêu của các hành vi khiêu khích và các giải pháp ngoại giao không đạt được kết quả.

"Chúng tôi sẽ duy trì vị thế trung lập trong cuộc xung đột Iran, trừ khi bị bất kỳ bên nào nhắm mục tiêu. Chúng tôi không muốn trở thành một bãi chiến trường khác, nhưng tiếc là tình hình địa chính trị thế giới hiện nay rất khó lường. Người dân Syria đã quá mệt mỏi vì xung đột, chúng tôi không muốn và cũng chưa sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc xung đột nào nữa", ông Al-Sharaa cho biết.

Khi được hỏi liệu Damascus có thể tiếp tục duy trì thái độ trung lập trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang hay không, ông Al-Sharaa trả lời: "Syria muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác với toàn bộ khu vực, bao gồm cả Lebanon, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút cũng như các cường quốc thế giới như Anh, Pháp, Đức và Mỹ".

Về việc Damascus đã triển khai hàng ngàn binh lính tới khu vực biên giới phía tây giáp Lebanon và biên giới phía đông giáp Iraq vào đầu tháng 3, nhà lãnh đạo Syria khẳng định đây là biện pháp nhằm "bảo đảm an ninh biên giới trước những biến động trong khu vực".

Cách đây vài ngày, một căn cứ quân sự Mỹ tại Syria đã bị máy bay không người lái (UAV) của một nhóm dân quân có liên hệ với chính quyền Iran tấn công.