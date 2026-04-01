Tổng thống Mỹ Donald Trump. EPA/Pool

Trả lời phỏng vấn báo Telegraph hôm nay (1/4), người đứng đầu Mỹ đã gọi NATO là "hổ giấy" và tuyên bố việc rút Mỹ khỏi liên minh quân sự này giờ đây "không thể xem xét lại". Đây là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Nhà Trắng không còn coi châu Âu là đối tác phòng thủ đáng tin cậy sau khi các quốc gia trong khu vực này bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc gửi tàu chiến tới Trung Đông để mở lại eo biển Hormuz.

Khi được hỏi liệu ông có xem xét lại tư cách thành viên của Mỹ trong NATO sau cuộc xung đột với Iran hay không, ông Trump nói: "Ồ, có chứ, tôi sẽ nói việc này không thể xem xét lại nữa. Tôi chưa bao giờ bị NATO làm cho dao động. Tôi luôn biết họ là hổ giấy và ông Putin cũng biết điều đó".

Một số quốc gia NATO không sẵn lòng giúp Mỹ tái mở cửa eo biển Hormuz dù có tới 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới đi qua khu vực này. Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz trong nhiều tuần, khiến giá dầu mỏ và khí đốt toàn cầu tăng vọt, đe dọa gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Trump đã chỉ đích danh Anh và Thủ tướng Keir Starmer vì từ chối tham gia chiến dịch chống Iran của Mỹ và Israel.

Gần đây, Nhà Trắng ngày càng tỏ ra thất vọng với các đối tác lâu năm về lập trường của họ đối với cuộc xung đột ở Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/3 đã cáo buộc NATO là "con đường một chiều" khi ông lên án các nước đồng minh không cho phép Washington tiếp cận các căn cứ quân sự của họ.

Phát biểu trên kênh Fox News vài giờ trước cuộc phỏng vấn của ông Trump, ông Rubio tuyên bố Mỹ sẽ phải "xem xét lại" tư cách thành viên NATO của mình khi cuộc xung đột ở Iran kết thúc. Quan chức này lưu ý: "Nếu NATO chỉ nghĩ tới việc Mỹ sẽ bảo vệ châu Âu nếu họ bị tấn công, nhưng lại từ chối cho chúng tôi quyền đặt căn cứ khi cần thì đó không phải là một thỏa thuận tốt. Thật khó để tiếp tục tham gia vào một thỏa thuận như vậy".