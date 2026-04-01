Tại buổi lễ ký sắc lệnh hành pháp diễn ra ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 31/3, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm kết thúc cuộc xung đột với Iran và dự đoán điều đó sẽ xảy ra trong vòng 2 - 3 tuần tới.

Hãng thông tấn CNN dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi có một mục tiêu, đó là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và mục tiêu này đã đạt được. Họ sẽ không có được vũ khí hạt nhân. Nhưng chúng tôi sẽ hoàn tất công việc và tôi nghĩ trong vòng 2 tuần hoặc có thể thêm vài ngày nữa, việc đó sẽ xong. Chúng tôi muốn phá hủy mọi thứ mà Iran có”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump sau đó cũng nêu khả năng xung đột sẽ kết thúc sớm hơn nếu Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận.

Khi được hỏi về vấn đề eo biển Hormuz bị quân đội Iran phong tỏa thời gian qua, lãnh đạo Nhà Trắng tái khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz “nên là vấn đề của các quốc gia khác vì việc đảm bảo an ninh cho tuyến hàng hải quan trọng này sẽ thuộc trách nhiệm của họ”.

“Nếu Pháp hay một quốc gia nào khác muốn lấy được dầu mỏ hoặc khí đốt, họ sẽ đi thẳng đến eo biển Hormuz và tự lo liệu lấy. Chúng tôi sẽ không can dự vào những gì xảy ra ở eo biển đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng dự đoán giá xăng ở Mỹ sẽ giảm khi chiến sự giữa nước này và Iran kết thúc. “Tất cả những gì tôi phải làm là lui quân khỏi Iran và chúng ta sẽ làm điều đó rất sớm thôi. Sau đó, giá xăng sẽ giảm mạnh”, ông Trump nói.

Khi một phóng viên đưa ra câu hỏi xoay quanh lời đe dọa mới đây của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về việc nhắm mục tiêu vào loạt tập đoàn công nghệ của Mỹ đang hoạt động ở Trung Đông, ông Trump trả lời rằng bản thân chưa nghe thông tin trên và cũng không lấy làm lo ngại.

Ông Trump phản hồi về lời đe dọa của IRGC nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Đông. Video: Nhà Trắng