"Huấn Hoa Hồng" gây chú ý trước khi tạm dừng mạng xã hội

Bùi Xuân Huấn (ảnh nhỏ) và hình ảnh công an xuất hiện tại khu vực nhà riêng của Huấn. Ảnh: Đình Hiếu/Facebook nhân vật

Chiều 6/8, lực lượng cảnh sát đã xuất hiện và làm việc tại nơi ở của Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng", SN 1985) tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội. Trước đó 5 ngày, tài khoản Facebook có 3,7 triệu lượt theo dõi của Huấn đã đăng thông báo tạm dừng sử dụng mạng xã hội sau hàng loạt ồn ào liên quan đến các hoạt động từ thiện thời gian gần đây.

Trong buổi phát trực tiếp ngày 31/7, Bùi Xuân Huấn chia sẻ một chi tiết đáng chú ý về việc "sao kê". Cụ thể, khi được hỏi về việc đã sao kê hay chưa, Bùi Xuân Huấn cho biết: "Sao kê rồi, thứ 2 tôi phải sao kê hết mang nộp cho cơ quan có thẩm quyền". Đồng thời, Huấn khẳng định sự minh bạch bằng cách trích dẫn câu tục ngữ: "Đường dài mới biết ngựa hay". Sau đó, Huấn tái khẳng định việc sẽ sao kê và cung cấp cho cơ quan chức năng kèm khẳng định "sống phải thượng tôn pháp luật".

Cũng trong đoạn livestream nêu trên, Huấn khẳng định: "Tất cả những anh chị nào gửi tiền cho tôi phát cho bà con, nếu không tin tưởng muốn xin lại, tôi đều đồng ý hết".

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Văn Hợi ("Khánh Sky") về hành vi gây rối trật tự công cộng do kéo đến xưởng của "Vua Quạt" chửi bới. Trước khi bị lực lượng chức năng làm việc, "Huấn Hoa Hồng" từng có nhiều tiền án, tiền sự như bị đưa đi cai nghiện bắt buộc năm 2019, bị phạt tiền do bán sách chui và cắt ghép hình ảnh VTV năm 2020.

Công an tăng cường đảm bảo an ninh kỳ thi lại tại Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đảm bảo an ninh trật tự tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tháng 6/2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang

Nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi lại của 328 thí sinh tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang từ ngày 14-15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng phương án bảo vệ toàn diện. Lực lượng công an được bố trí từ 1 đến 6 cán bộ trực tiếp tham gia và giám sát chặt chẽ ở từng khâu như nhận, in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi cho đến phúc khảo.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp, Công an tỉnh còn bố trí lực lượng kiểm tra an toàn hệ thống máy tính, camera, thiết bị phục vụ thi và hỗ trợ thiết bị áp chế thông tin vô tuyến. Ngoài ra, công an phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để phát hiện gian lận công nghệ cao, xử lý thông tin sai sự thật và giải quyết các vụ việc tiêu cực phát sinh.

Giang hồ mạng Tiến Bịp nhận án 8 năm tù

Tiến Bịp và đồng phạm tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: CTV

TAND KV 6 thuộc TAND TP Hải Phòng mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thành Long (Tiến Bịp, SN 1988) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 7/7 và 8/7/2025, Nguyễn Thành Long đưa 460.000 đồng cho Tuấn đi mua ma túy về cùng Nguyễn Văn Đạo sử dụng thì bị bắt quả tang. Cả hai bị tạm giam từ 13/7/2025.

Theo các tin tức từ phiên tòa, hai bị can Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Tuấn bị VKS KV6 truy tố ra trước tòa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Sau khi phân tích các tình tiết vi phạm pháp luật, Hội đồng xét xử TAND KV 6 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Long 8 năm tù. Cùng tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn cũng nhận mức án 8 năm tù.

Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Vịnh Bắc Bộ

Nguồn: NCHMF

Sáng ngày 7/8, vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 9h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới này hiện đang di chuyển chậm theo hướng Đông với tốc độ khoảng 5km/h.

Do chịu ảnh hưởng của trường gió Tây và Tây Nam mạnh trên Biển Đông, trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Đông đến Đông Nam ra khỏi Vịnh Bắc Bộ và hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc). Hình thái thời tiết này được cảnh báo gây nguy hiểm cho tàu thuyền do xuất hiện hiện tượng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-3m cùng giông lốc.