Theo công điện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với UBND các xã ven biển và các đơn vị có liên quan thực hiện cấm biển từ 12h ngày 24/9.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, các công việc này phải hoàn thành trước 18h cùng ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 23/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ và suy yếu dần.

Tàu thuyền về cảng neo đậu an toàn ở Hưng Yên. Ảnh: Đ.C

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên từ đêm 24/9 có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2- 3m, biển động mạnh.

Trên đất liền, các khu vực trong tỉnh từ sáng ngày 25/9 có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ ngày 25/9 đến hết ngày 27/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm.

